Presidente e ministros sobrevoam áreas atingidas pelas chuvas na BA

Bahia - O presidente Jair Bolsonaro iniciou, na manhã deste domingo (12), o sobrevoo às áreas atingidas pelas fortes chuvas no sul da Bahia. Bolsonaro está acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Cidadania, João Roma e da Saúde, Marcelo Queiroga. Ao fim do sobrevoo o presidente e ministros concederão uma coletiva para falar sobre as medidas adotadas pelo governo para auxílio das vítimas do desastre.

O Presidente Jair Bolsonaro e os ministros do @mdregional_br e da @MinCidadania já estão sobrevoando as áreas afetadas pelas fortes chuvas, no sul da Bahia (BA). O Governo Federal já atua em várias frentes para conter os danos causados nas cidades atingidas. pic.twitter.com/DgLABXACI2 — SecomVc (@secomvc) December 12, 2021

Ações



O governo federal reconheceu a situação de emergência em 17 municípios baiano. Foi autorizado o emprego de tropas do exército no resgate e realocação de pessoas desabrigadas. Equipes da Defesa Civil estão na Bahia desde o dia 29. O Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou R$ 5,8 milhões para os municípios de Eunápolis, Itamaraju, Jucuruçu, Ibicuí, Ruy Barbosa, Maragogipe e Itaberaba.

O governo federal também está atuando em Minas Gerais, onde outros 31 municípios já decretaram estado de emergência.

