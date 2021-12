Saúde diz que recuperou dados de vacinação após ataque hacker

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O Ministério da Saúde informou, neste domingo (12), que recuperou os registros de vacinação da população brasileira contra a Covid-19 sem perda de informações, depois que os sistemas da pasta foram retirados do ar por um ataque hacker na sexta-feira (10).

“Todos os dados foram recuperados com sucesso”, disse o ministério em nota, acrescentando que agora trabalha para restabelecer “o mais rápido possível” os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação.

O ataque hacker ocorrido na madrugada de sexta tirou do ar diversos sistemas do Ministério da Saúde, inclusive informações do Programa Nacional de Imunização, o ConecteSUS e o programa de emissão de certificado digital de vacinação.

Ainda na sexta a pasta informou que tinha conseguido recuperar a maioria dos sistemas afetados, mas os dados referentes aos registros de vacinação só foram recuperados neste domingo.

No ataque, os hackers deixaram um recado, visto por quem acessava o site, dizendo que os dados internos haviam sido copiados e excluídos. “Nos contate se quiserem o retorno dos dados”, dizia o texto, com contatos por e-mail e por Telegram.

Devido ao ataque, o ministério decidiu adiar por uma semana a implementação das novas regras de entrada no país por avião, que começariam a vigorar no sábado, com a exigência de comprovação de vacinação completa ou quarentena de cinco dias para não vacinados.

No entanto, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou no sábado a exigência de comprovante de vacinação para os viajantes que chegam ao Brasil do exterior, alertando para a ameaça de se promover um “turismo antivacina” pela falta de uma ação precisa do governo federal.

*Com informações da Reuters

Leia mais:

Auxílio Brasil terá ticket médio de R$ 408,84 em dezembro

Em S.G. da Cachoeira, Wilson Lima entrega alojamento para indígenas

Barroso torna obrigatório passaporte da vacina contra Covid-19