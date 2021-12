Relator atende Bolsonaro e inclui aumento para policiais no Orçamento

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O relator-geral do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), reconsiderou, nesta terça-feira (21), sua decisão de não prever reajustes salariais a servidores e incluiu R$ 1,7 bilhão para aumento a policiais federais no próximo ano.

A destinação atende a um pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Além do aumento de salários, o montante também poderá ser destinado para a criação de uma nova polícia: a Polícia Penal Federal.

A previsão consta em uma segunda complementação de voto apresentada por Leal na sessão da Comissão Mista de Orçamento (CMO). De acordo com líderes do Congresso Nacional, os recursos sairão de cortes em emendas de comissão.



O relatório está sendo analisado pela CMO nesta terça. Assim que for aprovado na comissão, o texto seguirá para votação no plenário do Congresso Nacional.

O primeiro relatório de Leal foi divulgado na madrugada de segunda e não previa reajuste salarial para servidores. Além disso, estimava em R$ 5,1 bilhões para o fundo de financiamento a campanhas eleitorais e com R$ 16,5 bilhões em emendas de relator.

Na versão mais recente, o fundo eleitoral terá uma previsão de R$ 4,934 bilhões.

Polícia Penal Federal

A criação dessa nova polícia deve render um aumento para policiais penais que hoje já estão na carreira como agentes, já que a mudança também incluirá novos cargos e benefícios.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Governo publica portaria que define regras para entrada de viajantes

Marcelo Ramos preside sessão que autoriza piso dos agentes de saúde