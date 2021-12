Indulto de Natal e 'saidinha': política de 'perdão' gera debate

| Foto: Charge: Leon Sarmento

O final de ano é repleto de comemorações, festividades e confraternizações. Especificamente no Natal, no entanto, a questão carcereira do Brasil entra em discussão na sociedade novamente, em razão do indulto concedido a condenados. Decretado pelo presidente, o perdão coletivo chamado de “indulto de Natal” é diferente da saída temporária, conhecida como “saidinha”.

Ao contrário do que normalmente é dito sobre o indulto, ele é um gesto de perdão, que extingue a punibilidade do agente, consequentemente cancelando a pena e dando-a por “cumprida”.

Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro (PL) viveu impasse em relação ao indulto natalino para policiais. O Ministério da Justiça havia elaborado minuta excluindo agentes de segurança, entretanto, o chefe do executivo pediu para que o documento fosse revisto, incluindo agentes da segurança pública e militares das Forças Armadas.



Nos últimos dois anos, os decretos de indulto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro foram bem semelhantes: concedem perdão a agentes de segurança pública condenados por crimes culposos no exercício da função, além da manutenção do indulto humanitário, ou seja, dado aos condenados com doenças graves permanentes como câncer e aids, paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida após à prática do delito.

Como inovação, o decreto nº. 10.590, de 24 de dezembro de 2020, concedeu indulto também aos agentes públicos militares que cometeram crimes culposos (ou seja, sem intenção), durante operações de garantia da lei e da ordem e ainda para aqueles que praticaram crimes com objetivo de “eliminar risco existente para si ou para outrem”, mesmo no período de folga.



Além disso, a restrição à aplicação do benefício foi estendida no último decreto. Além de não terem direito ao indulto os condenados por crime hediondo, foram privados também os integrantes de organização criminosa, praticantes de crimes sexuais, corrupção, peculato, concussão, lavagem de dinheiro e alguns crimes do Código Penal Militar.

Em 2021, o novo texto também prevê a concessão de indulto a policiais e agentes de segurança que tenham sido condenados por atos praticados durante a folga, desde que tenham atuado para eliminar um risco “decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir”.

Já para os militares das três Forças Armadas, a nova versão do indulto de 2021 concede indulto àqueles que, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, tenham cometido crimes não intencionais.

Indulto humanitário

O novo texto segue prevendo o chamado indulto “humanitário” da pena a detentos brasileiros e estrangeiros com problemas graves de saúde ou que se tornaram deficientes físicos após os crimes.

Carlos Eduardo Rodrigues Bandeira, advogado, doutorando e mestre em direito político e econômico, lembra que livramento condicional, saídas temporárias, remição da pena e a própria progressão da pena são exemplos de benefícios concedidos e homologados pelo poder judiciário, quando observado o cumprimento de alguns requisitos: o tempo de cumprimento da pena (requisito objetivo) e o comportamento do sentenciado (requisito subjetivo).

O indulto, por outro lado, possui natureza coletiva sendo concedido na forma de decreto e atinge a todos quantos possuírem condições previstas no decreto.

" Nele são avaliadas a quantidade de pena cumprida e as características do crime cometido, assim como eventualmente as características do sentenciado " , explica

O problema surge quando tal decisão se torna uma demonstração de rompimento com a democracia brasileira.



“O indulto evidencia um poder executivo autoritário que não delibera com a sociedade e, sobretudo, com o poder judiciário que é o verdadeiro responsável pela execução penal”, afirma o advogado.

Também mantém, como na minuta inicial, a previsão de que poderão ser beneficiados pelo indulto natalino presos que tenham doença grave permanente, “inclusive por sequela decorrente da Covid-19”.

Restrições

Como em anos anteriores, esses detentos só terão direito ao perdão da pena caso os crimes cometidos não sejam hediondos nem tenham sido praticados com grave ameaça ou violência.

O texto também prevê que o decreto “não abrange” penas impostas por crimes de tortura e antiterrorismo, além de lavagem de dinheiro. Este último não constava na lista de restrições do decreto de 2020.

O decreto também traz expressamente que o benefício do indulto não poderá ser concedido “aos que integrem as chamadas facções criminosas”, outra novidade em relação ao decreto de 2020.

Terceiro indulto

Se de fato for assinado por Bolsonaro, será o terceiro indulto natalino concedido pelo atual chefe do Planalto. No fim de 2018, como presidente recém-eleito, o chefe do Executivo federal prometeu não assinar decretos desse tipo.

Esses tipos de decretos, vale lembrar, não têm efeito automático. A defesa dos condenados precisa acionar a Justiça para pedir a soltura de seus clientes. A palavra final é do juiz de execuções penais.

A fama das ‘saidinhas’

As detentas Suzane von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga deixaram nesta semana, a penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), para a saída temporária de fim de ano.

Suzane foi condenada por matar os pais em 2002. Anna Carolina foi condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni em 2008. Elize, que foi condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga em 2012.

Um cidadão que preferiu não ser identificado na reportagem, possui parentesco com policial condenado por crime cometido durante folga, que foi caracterizado como não intencional em sua sentença. Ele explica que a fama da “saidinha” e das figuras ilustres que possuem direito à este processo prejudica agentes do indulto que não possuem histórico criminal de brutalidade ou reincidência.

“É doloroso, pois tratam como se fosse farinha do mesmo saco. Não é justo que estes policiais que já cumprem pena por determinado tempo sejam tratados como ladrões e assassinos brutais”, disse.

