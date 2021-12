Bolsonaro fez 14 trocas ministeriais em 2021, recorde no mandato

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - Desde que assumiu o comando do Palácio do Planalto, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou 30 reformas ministeriais. Em 2021, esse número foi o maior do mandato – ao todo, o chefe do Executivo fez 14 trocas de ministros em seu governo.

A mais recente, em agosto, acomodou Bruno Bianco, ex-integrante da equipe econômica, na Advocacia-Geral da União. Ele assumiu o posto após seu antecessor, André Mendonça, ser indicado por Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Das 30 trocas ministeriais, 3 foram realizadas em 2019 e outras 13 em 2020. O elevado índice em 2021 tem a ver com a alocação do Centrão no primeiro escalão de Bolsonaro.

Em busca de apoio no Congresso Nacional, o presidente cedeu três grandes pastas do Executivo para o bloco de parlamentares: Casa Civil, Secretaria de Governo e Ministério da Cidadania.

A maior reforma da Esplanada

A primeira troca deste ano ocorreu logo em fevereiro. À época, um deputado do Centrão foi nomeado para a pasta responsável pela área social do governo – João Roma (Republicanos-BA) simbolizou o início do “noivado” de Bolsonaro com o bloco ao assumir o Ministério da Cidadania.

No mês seguinte, o chefe do Executivo deu as boas-vindas ao médico Marcelo Queiroga no primeiro escalão do governo.

Em 29 de março, Bolsonaro realizou a maior reforma ministerial do mandato, com mudanças em seis pastas de uma só vez: Defesa, Relações Exteriores, Justiça, Secretaria de Governo da Presidência, Casa Civil e Advocacia-Geral da União (AGU).

Na ocasião, a deputada Flávia Arruda (PL-DF), também do Centrão, assumiu a Secretaria de Governo da Presidência, responsável pela articulação do Executivo com o Congresso Nacional e pela liberação de emendas parlamentares. Ela substituiu o general Luiz Eduardo Ramos, que foi realocado na Casa Civil.

No Itamaraty, o chanceler Ernesto Araújo foi substituído por Carlos Alberto Franco França. Com o início dos trabalhos da CPI da Covid-19, que investigou omissões do Executivo durante a pandemia de coronavírus, Araújo foi acusado de dificultar a aquisição de vacinas pelo governo federal e se desgastou com o Congresso por antagonizar excessivamente com a China.

Na Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, que estava no cargo desde o início do governo, foi substituído por um militar mais próximo ao presidente, o general Braga Netto.

José Levi Mello deixou a Advocacia-Geral da União (AGU) para a chegada de André Mendonça – que hoje é chefiada por Bruno Bianco. Com isso, a Justiça passou para o comando de Anderson Torres, delegado da Polícia Federal.

*Com informações do Metrópoles

