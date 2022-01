Após Bolsonaro reclamar, Exército prepara nota esclarecendo vacina

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - A diretriz publicada pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, condicionando o retorno de militares ao trabalho presencial à vacinação contra a Covid-19 causou mal-estar no Palácio do Planalto.

O presidente Jair Bolsonaro reclamou com o ministro da Defesa, Braga Netto, de que as exigências feitas pelo Exército, que também inclui a proibição de fake News, seriam inoportunas e desnecessárias.

Conforme relevou o jornal O Globo, após a irritação de Bolsonaro, a ordem foi que o Exército explicasse melhor a medida e agora os militares trabalham na confecção de uma nota oficial.

A informação foi confirmada com duas fontes pela coluna, que disseram que o texto está sendo finalizado e deve ser divulgado ainda nesta sexta-feira (7).

Defesa já tinha portaria

Fontes militares ouvidas pela coluna tentaram minimizar o desgaste e lembraram que o próprio Ministério da Defesa já havia publicado uma portaria com conteúdo semelhante no fim do ano passado.

A portaria (4.855), que trata do retorno gradual às atividades presenciais, prevê que "os servidores e militares da administração central do Ministério da Defesa, com exceção daqueles a que se referem as hipóteses do art. 4º, retornarão às atividades presenciais quinze dias após terem se imunizado contra a COVID-19".

Apesar disso, na Defesa, auxiliares do ministro negam que se trata de uma exigência de vacinação.

O artigo 4º citado no trecho da portaria prevê algumas exceções, como fatores de risco ou gestação, para a volta do trabalho presencial.

Campanha para vice?

A obediência crescente de Braga Neto às reclamações de Bolsonaro evidenciam, na avaliação de algumas fontes militares e do governo, o anseio do ministro em se cacifar para uma vaga de vice-presidente na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022.

O nome de Braga Neto para o posto tem circulado desde o fim do ano passado, mas a viabilidade de uma chapa com o aliado militar não agrada todo o entorno do presidente, que defende um nome político que possa agregar mais votos.

*Com informações de O Globo

