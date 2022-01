Bolsonaro se irrita com Weintraub e o chama de "ingrato", diz jornal

Bolsonaro também demonstrou que não pretende renovar a indicação do ex-ministro ao cargo que atualmente Weintraub ocupa no Banco Mundial. | Foto: Getty Images

Brasília (DF) - Irritado com as críticas de Abraham Weintraub vem fazendo a seu governo, Bolsonaro não tem poupado seu ex-ministro da Educação em conversas com aliados e em mensagens de WhatsApp. De acordo com o blog de Bela Mengale, do Portal o Globo, o presidente deixa claro que "vê Weintraub como um ingrato" e sinaliza que hoje não há clima para conversarem. Bolsonaro também demonstrou que não pretende renovar a indicação do ex-ministro ao cargo que atualmente Weintraub ocupa no Banco Mundial. O mandato vence em outubro deste ano.



De acordo com sinalizações do próprio, Abraham Weintraub articula uma candidatura ao governo de São Paulo mesmo com Bolsonaro defendendo publicamente o nome do ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) para o posto.

Um dos temas abordados nas conversas do presidente com auxiliares é o alto salário que Weintraub ganha na instituição, de US$ 230 mil por ano, cerca de R$ 1,280 milhão. A avaliação, segundo integrantes do governo, é a de que o ex-ministro "ganha essa baba e ainda vem fazer tumulto no Brasil". Atualmente ele vive nos Estados Unidos.

Além das críticas feitas por Weintraub à aliança de Bolsonaro com o Centrão, ele insiste em criticar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, sabendo que ele é preferido do presidente para disputar governo de São Paulo.

No ano passado, em entrevista à uma publicação, Weintraub alfinetou Tarcísio, dizendo que a "linha de pensamento" dele é diferente: " A linha de pensamento deles não é igual a minha e de meu irmão, porque nós somos conservadores, anti-sistema, não queremos ficar batendo papo furado com quem tem ligação com esquema de corrupção ou com quem prega o absurdo — disse o ex-ministro, referindo-se também à deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) e à médica Nise Yamaguchi, possíveis candidatas ao Senado.

