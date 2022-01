STF dá 5 dias para secretário da Saúde explicar nota antivacina

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para que o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, explique nota técnica na qual atesta efetividade e segurança no uso de hidroxicloroquina no tratamento contra coronavírus, mas não das vacinas.

Angotti elaborou a nota técnica para rejeitar as diretrizes terapêuticas aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec), as quais desautorizavam o uso da cloroquina no tratamento da doença.

O gestor federal afirmou que os especialistas não avaliaram os medicamentos em questão com simetria.

No despacho divulgado nesta quarta-feira (26), a ministra Rosa Weber ainda solicita que Angotti se manifeste sobre ação do Partido Rede que pede a saída dele do cargo.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Políticos de direita do AM lamentam a morte de Olavo de Carvalho

Bolsonaro lamenta morte de Olavo de Carvalho: "Um dos maiores do país"