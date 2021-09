Em visita a Manaus, Ciro Gomes critica Haddad

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus -O candidato a Presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, disse em visita a Manaus que considera o candidato do PT, Fernando Haddad muito jovem para o Palácio do Planalto e que ele ainda não conhece o Brasil. O candidato também disse que irá olhar por Manaus. As declarações foram dadas na noite desta sexta-feira (14), durante entrevista coletiva na sede do PDT, localizada na Zona Centro-Sul.

Sobre a candidatura de Haddad, o pedetista disse que não é hora de se arriscar. "O Haddad é um querido amigo. Uma pessoa que eu tenho mais do que respeito e tenho estima, mas a minha preocupação é de duas naturezas. Primeiro, o Haddad é muito jovem e não conhece o Brasil. Segundo, ele tem uma natureza como o meu pai chamava, de 'acomodatícia'. É um homem de fala mansa, e isso é uma virtude. Mas, neste momento que o Brasil está ameaçado por uma onda fascista, misógina, homofóbica, racista, violenta, golpista, é preciso que a gente tenha alguém um pouquinho mais obediente, mais treinado para este tipo de coisa".

Ciro completou que Haddad foi indicado recentemente por Lula para Prefeito de São Paulo. "Na reeleição, ele no cargo, perdeu no primeiro turno para um farsante como o João Dória e com todas as urnas de São Paulo. Nós vamos nos arriscar? O Brasil tem condições de se arriscar numa hora como essa? É por isso que eu vou lutar para ganhar essa eleição”, disse.

O presidenciável voltou a afirmar que o vice de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão (PSL) é um “jumento de carga” e disse que não acredita que o candidato (Bolsonaro) cresça nas pesquisas após o episódio em que foi ferido com uma faca durante um ato político em Minas Gerais. Ciro também acredita que as ideias do candidato ferem a nação.

”Não creio. É natural termos uma formação cristã. A esmagadora maioria do povo brasileiro é solidária, pouco importa se a gente aceita ou não, o que a gente não aceita é uma violência como aquela que vitimou o deputado Jair Bolsonaro. Quando saio para fazer campanha, sempre ligo para o hospital para saber como o Bolsonaro está. Eu sou solidário do plano pessoal, humanitário, da minha cristandade, mas isso não quer dizer que eu possa aceitar as ideias que ele apresenta".

Para Gomes, as ideias de Bolsonaro mexem ainda com as minorias. "Na auto-estima das mulheres, das populações negras, indígenas, LGBT. Isso tudo produz para o Brasil, em pleno século XXI, uma cultura de ódio, cuja primeira vítima foi ele, mas muitos estão sendo vítimas também”, afirmou.

Sobre questões relacionadas ao desenvolvimento do Amazonas, o pedetista declarou que irá recuperar a BR-319, os centros de tecnologia do Estado e reforçar as fronteiras e que, se eleito, irá olhar pelos amazonenses.

“São 17 mil quilômetros, não é possível. No passado, você tinha uma estradinha aqui, outra lá, não tinha um teco-teco voando para lá e para cá. Tudo isso é passado. Vou criar uma polícia nacional de fronteira, com um efetivo pequeno, mas altamente tecnológico. Vamos fazer satélites geoestacionários, scanner, sensoriamento remoto e esse conjunto vai nos permitir uma eficácia. Não produzimos nenhuma droga química e viramos o maior entreposto comercial de drogas químicas do planeta terra, e isso está criando uma facção criminosa extraordinariamente bárbara que está comandando o homicídio. Eu espero que Deus abençoe a toda essa gente querida a quem o Brasil deve muito".

Ciro falou ainda sobre as dificuldades de transporte, logística e comunicação para se morar na Amazônia. "É muito fácil você morar em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Mas eu quero ver é você morar lá na cabeça do cachorro, lá no Alto Solimões, com malária, arriscado a pessoa ter quatro, cinco casos de malária, e essas pessoas estarem aqui segurando a bandeira verde e amarela. E vocês vão ver alguém finalmente reconhecer o valor de vocês”, finalizou.

