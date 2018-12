Representantes indígenas pedem reunião com governador em diplomação

Manaus - Enquanto acontecia a diplomação do governador eleito Wilson Lima, na tarde desta segunda-feira (17), no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), representantes indígenas se concentraram do lado de fora da sede do órgão para cobrar uma reunião com o novo gestor do Amazonas.

Entre as cobranças do grupo está a celeridade na indicação e nomeação do novo presidente da Fundação Estadual do Índio (FEI). O representantes do ‘Movimento Indígena para uma Vida Melhor’, Pablo Dantas, explicou que existem falsos grupos que estão colhendo assinaturas para fazer uma indicação que seria inadequada para os indígenas.

Governador acena para manifestantes | Foto: Márcio Melo

“Na política existem pessoas que querem se aproveitar. E nesse momento o governador tem que entender que quem representa o movimento no interior do Estado são as bases”, disse.

Líderes de cerca de 10 etnias aclamavam pela atenção de Wilson, que ao sair da cerimônia fez questão de acenar para o grupo. Porém o governador não se pronunciou quando deve receber a liderança.

Líderes de etnias | Foto: Márcio Melo

“Estamos aqui com o objetivo de ter uma pauta com o governador. Só precisamos de uma conversa de cinco ou dez minutos. Essa manifestação pacífica é para ele nos receber, porque não podemos ver a diplomação de quem nós colocamos no poder”, disse o representante Cocama do Rio Javari, Gleison Martins.

