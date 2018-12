Governado eleito define Alex Del Giglio na Sefaz

Governador eleito Wilson Lima define novos novos para o governo | Foto: Divulgação

Manaus - O economista Alex Del Giglio foi o nome escolhido pelo governador eleito do Amazonas, Wilson Lima (PSC), para ser o secretário de Fazenda do Amazonas. A escolha levou em conta a capacidade técnica de Del Giglio.



“Ele é funcionário da casa. Tem competência e está alinhado com o projeto de melhorar e fortalecer economicamente o Amazonas”, afirmou o governador.

Wilson Lima escolheu também Jorio de Albuquerque Veiga Filho para ficar à frente da secretaria de Planejamento; Caio André Oliveira para a secretaria de Esportes e definiu a cúpula da Segurança Pública: os delegados Lázaro Ramos e Orlando Amaral serão, respectivamente, delegado-geral e delegado-geral adjunto.

Já o coronel Coronel Ayrton Ferreira do Norte será o comandante geral da Polícia Militar, e o coronel Danizio Valente Gonçalves Neto será o comandante geral do Corpo de Bombeiros.

Sefaz

Alex Del Giglio, 41, nasceu em São Paulo e mora há 13 anos em Manaus. Graduado em economia na USP, com especialização em finanças e mestre em finanças pela FGV. Está cursando doutorado. É Funcionário de carreira da Sefaz, hoje é tecnico de arrecadação. Trabalhou na Air France e Saint-Gobain no setor de controladoria.

Seplanct

Jorio de Albuquerque Veiga Filho, 61, é natural de Recife (PB) e está em Manaus há 29 anos. Graduado em engenheira civil, com especialização em economia de empresas e cursos em gerência de produção (PMDP), através da Georgia Institute of Technology.Atuou por 28 anos em posições gerenciais e de diretoria, a nível internacional, na The Coca-Cola Company, levando empresas sob sua direção a ficar entre as “Melhores Empresas para se Trabalhar do GPTW”, em vários países e por anos consecutivos, inclusive com premiações internacionais na América Latina e em Nova Iorque.

Sejel

Caio André Oliveira, 39, é nascido em Manaus e graduado em direito. Fundador da Atlética Ciesa, foi gerente de esportes e assessor jurídico e secretário executivo na secretaria municipal de Esportes de Manaus; foi conselheiro municipal de esportes por dois anos; foi assessor jurídico de secretaria estadual de Esportes; foi atleta profissional de futebol no Nacional e foi da seleção amazonense de futsal.

Delegado geral

Lazaro Ramos, 61 anos, é nascido no Careiro. Está há 29 anos na Policia Civil. Graduado em direito, com pós-gradução em gestão de qualidade total. Atuou em quase todas as delegacias. Foi delegado geral adjunto.

Já o sub-delegado geral Orlando Amaral tem 57 anos e nasceu no Ceará, mas mora em Manaus há 35 anos. Graduado em direito, com pós-graduação em segurança pública e cidadania. Foi delegado geral e secretário de operações. Possui 17 anos de Polícia Civil e 37 anos de serviço público.

Comandante geral da PM

Coronel Ayrton Ferreira do Norte, 50 anos, nascido em Tabatinga. Graduado em direito com especialização em segurança pública, em ciências jurídicas e sociais e atividades de inteligência de estado e de inteligência de segurança pública. Tem 28 anos de PM.

Comandou quase todas as unidades especializadas e convencionais; trabalhou no interior; foi diretor de apoio logístico; assessor jurídico institucional. É o atual sub-comandante geral da PM.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros será o Coronel Danizio Valente Gonçalves Neto, de 46 anos. Ele é nascido em Manaus e tem graduação em direito e defesa social; pós-graduação em coordenação geral nas instituições. Está há 27 anos no Corpo se Bombeiros. Atuou no batalhão de incêndio florestais; assessor institucional; chefe de gabinete e é o atual corregedor auxiliar do Corpo de Bombeiros na secretaria de Segurança.