Vídeo: Projetos de Leis Orçamentárias são votados na Câmara Municipal

São mais de 309 projetos de emenda parlamentar que foram entregues pelos vereadores | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Nesta segunda-feira (17) entrou em votação a Lei Orçamentária da Câmara Municipal. São mais de 309 projetos de emenda parlamentar que foram entregues pelos vereadores.

O vereador Sassá (PT), da construção civil, apresentou cinco projetos de emenda, num total de 485 mil reais, cota máxima que cada parlamentar pode sugerir. Entre os projetos entregues por ele a comissão de leis da câmara, estão reformas de praças, centros comunitários e esportivos.

Para atender as necessidades trabalhistas dos servidores da saúde, o vereador Wilker Barreto (PHS), apresentou propostas para a revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais. O presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, torce para que a emenda seja aprovada.

O vereador que mais apresentou emendas a lei orçamentária, foi Chico Preto, do PMN, com 52 projetos. Já os vereadores, Dallas Filho, do MDB, Ewerton Wanderley (PHS) e Fransuá Matos (PV), apresentaram apenas uma emenda, cada um.

Após entrar a pauta nesta segunda-feira, no dia 21 acontece a sessão extra, onde todas os assuntos pendentes entram em pauta. Dia 22 os parlamentares entram em recesso e retornam no dia 15 de fevereiro.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

