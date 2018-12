CMM destina verba para reforma de terminais de ônibus em Manaus

Vereador Jaildo dos Rodoviários | Foto: Divulgação

Manaus - Emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA 2019), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), no valor de R$ 250 mil deverão ser destinadas a reformas de terminais de linhas de ônibus do transporte coletivo, em Manaus. A iniciativa é do vereador Jaildo dos Rodoviários (PCdoB).



O recurso é para reformas de terminais que atende em torno de trinta linhas de ônibus em seis bairros da cidade, entre eles, Parque São Pedro e Ponta Negra na zona Oeste; Nova Cidade, Aliança com Deus e Conjunto Viver Melhor, zona Norte e Flores, zona centro sul. Os recursos serão encaminhados à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

“A proposta atende às reivindicações dos rodoviários, responsáveis pelo desempenho do trânsito de nossa cidade. Afinal, não podemos esquecer que esses profissionais, merecem toda atenção e assistência do poder público, já que estudos afirmam que o nível de estresse, acidentes e doenças ocasionadas por essa atividade é alto. Portanto, um desses cuidados é o nosso respeito ao local de trabalho com a reforma urgente dos terminais”, destacou o vereador.

Condicionadores de ar em escolas

Jaildo dos Rodoviários também destacou os recursos, no valor de R$ 125 mil, dividido em três emendas específicas à Secretaria Municipal de Educação (Semed), para instalação de aparelhos de ar condicionado em escolas municipais.

