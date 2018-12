Augusto Ferraz denuncia caos nas ruas do Distrito Industrial de Manaus

Augusto Ferraz na tribuna da Assembeia Legislativa do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual Augusto Ferraz (DEM), utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na manhã desta quinta-feira (20), no plenário do auditório Belarmino Lins, para, mais uma vez denunciar a situação de caos em que se encontram as vias de acesso ao Parque Industrial da Zona Franca de Manaus (ZFM).



Gestões não solucionam problemas

Apresentando um vídeo mostrando as mazelas das ruas e da iluminação precária do Parque Industrial, o deputado foi enfático ao criticar as gestões tanto da Suframa, como do Governo e Prefeitura que não se esmeram para solucionar o problema do parque industrial e maior gerador de emprego e renda à população e impostos para o Estado.

“O Estado e a Prefeitura cobram uma taxa das empresas para garantir a iluminação das ruas, mas a contrapartida que é a iluminação pública não existe com postes com luzes queimadas e outros sem lâmpadas. No total são R$ 20 mil que as empresas pagam e o serviço não existe”, revelou Ferraz.

Ruas do Distrito Industrial de Manaus | Foto: Márcio Melo

Situação drástica



Ainda de acordo com o deputado a situação é drástica e afasta qualquer empresário que queira vir a investir no Polo Industrial de Manaus (PIM) cujas ruas estão intransitáveis. “O pior, disse Ferraz, é que empresários têm vergonha em trazer outros empresários para conhecer as instalações do PIM, ou até mesmo os que pretendem instalar aqui suas empresas”, observou o deputado.

