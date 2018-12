Deputado Augusto Ferraz diz que 'Umanizzare' é um câncer para o AM

O desabafo aconteceu enquanto o deputado falava no plenário do auditório Belarmino Lins. | Foto: Divulgação





Manaus – O deputado estadual Augusto Ferraz (DEM) causou polêmica na manhã desta quinta-feira (20), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) ao criticar severamente os serviços prestados pela “Umanizzare Gestão Prisional” ao Estado.

O deputado destacou que a empresa é uma espécie de câncer para o Amazonas. Augusto Ferraz denunciou ainda a péssima infraestrutura que se encontram as vias de acesso ao Parque Industrial da Zona Franca de Manaus (ZFM).

O desabafo aconteceu enquanto o deputado falava no plenário do auditório Belarmino Lins, onde apresentava um vídeo indicado todas as deficiências de estrutura a serem assistidas pelos poderes públicos responsáveis.

O vídeo mostrava as mazelas das ruas e da iluminação precária do Parque Industrial, o deputado foi enfático ao criticar as gestões tanto da Suframa, como do Governo por não assistirem aos problemas citados.

Durante as críticas, o deputado falou ainda sobre a “Umanizzare Gestão Prisional” considerada por ele como um câncer no Estado do Amazonas.

“Foram repassados para essa empresa quase de R$ 200 milhões em 2018 e o serviço prestado é de péssima qualidade o que dá a pensar que ela está aí apenas para tirar dinheiro do Estado do Amazonas. “É um descaso total, essa empresa já deveria ter sido afastada”, concluiu Ferraz.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da “Umanizzare Gestão Prisional” , mas até a publicação da matéria, não obteve retorno.

Leia mais:

Após morte de agente, Seap revira Compaj atrás de objetos ilícitos

Seap faz revista no Ipat após arremesso de pacotes e encontra pistola