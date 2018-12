Vídeo: Fundador da TV Lar é homenageado na Aleam

A honraria foi criada no ano passado e levou o nome do jornalista e empresário Phelipe Daou, primeiro homenageado pela casa legislativa | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O empresário José dos Santos da Silva Azevedo, que faleceu este ano, foi homenageado In Memorian nesta quinta-feira (20), pela Assembleia Legislativa do estado (Aleam). É uma honraria a importantes personalidades que contribuíram diretamente com o desenvolvimento do Amazonas.

José dos Santos foi fundador do grupo TV Lar, morreu em junho deste ano, aos 84 anos, vítima de uma embolia pulmonar.

Leia também: Morre em São Paulo o empresário José Azevedo, fundador do grupo TV Lar

Para celebrar os seus mais de 50 anos de trabalho inovador no estado, os deputados da casa prestaram essa homenagem ao empresário, recebida pelo filho dele.

A honraria foi criada no ano passado e levou o nome do jornalista e empresário Phelipe Daou, primeiro homenageado pela Casa Legislativa.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Bolsonaro deve inaugurar colégio militar que leva nome de seu pai

Deputado alerta para não cumprimento de empenhos feitos por Amazonino

No RJ, Amazonense Fredd Lima lança música inspirada em Caetano Veloso