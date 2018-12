'Tente outra vez', diz David Almeida em discurso de despedida na Aleam

A sessão de sexta-feira (21) na Assembleia Legislativa (Aleam) foi marcada pelo sentimento de despedida. E ficou ainda mais nostálgica pelo espírito natalino. Em seu discurso de despedida, o presidente da Casa, deputado David Almeida (PSB) – candidato derrotado para o Governo do Amazonas –, foi enigmático ao finalizar sua fala.

— Deixo essa Casa com o sentimento de uma velha canção de Raul Seixas: “Tente outra vez!...”

O futuro...

Não precisa ser Madame Marúcia, nem Sherlock Holmes para perceber que a música de Raul se encaixa perfeitamente na futura pretensão política de David.

... a Deus Pertence!

Como, por exemplo, tentar mais uma vez nas urnas um cargo o cargo majoritário.

Mas o futuro a Deus pertence.

Quem sabe a prefeitura de Manaus. Quem viver verá. Façam as suas apostas.

2020 é logo ali

As palavras de David são uma clara sinalização de sua candidatura para a prefeitura de Manaus em 2020, onde, inclusive, segundo recente pesquisa de intenção de votos, ele aparece como favorito.

Articulação

Por falar em David, o presidente da Aleam foi visto ao lado do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), durante visita às famílias vítimas do incêndio no bairro do Educandos, e se comenta nos bastidores da política que há uma aliança em curso.

Adeus ao PSB?

Se isso se confirmar, David Almeida pode ser o candidato do prefeito no pleito de 2020 e deve deixar o Partido Socialista Brasileiro (PSB), sigla da qual participou no último pleito.

Mirem-se no exemplo

O vereador de Manaus Chico Preto (PMN) teve uma atitude que merece aplausos.

Na última quinta-feira (20), encaminhou um ofício comunicando o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), que está devolvendo aos cofres públicos o valor de R$ 38.480,46, referente ao saldo acumulado da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (Ceap), entre janeiro e dezembro de 2018.

Politicamente correto

Cada vereador tem direito a R$ 18 mil reais mensais para custear sua atividade parlamentar — telefonia móvel, gasolina, locação de carro, contratação de empresa de comunicação, etc.

Se o valor não for utilizado totalmente no mês, é acumulado para o subsequente.

Chico não gastou e, agindo de forma politicamente correta, preferiu devolver a babita.

Agora vai

Depois da sessão de beija-mão de David Almeida (PSB), que está se despedindo do Parlamento, finalmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) foi votada na sexta-feira (21).

Aprovadas e rejeitadas

O orçamento para 2019 é de R$ 17,4 bilhões e teve 717 emendas parlamentares aprovadas.

Cada deputado teve direito a R$ 6,5 bilhões, e 180 emendas foram rejeitadas.

A pauta sumiu

O deputado Sidney Leite (PSD) reclamou que sua pauta de votação não estava na sua mesa:

— Cadê minha pauta? Tava aqui. Alguém levou.

Tá chegando a hora

Também foi uma sessão no estilo ”quem parte leva, saudades de alguém que fica chorando de dor...”

Nesse clima, o deputado Josué Neto (PSD) fez o discurso de despedida dos parlamentares que não retornarão na próxima legislatura.

Amigos pra valer...

Neto rasgou seda pra se despedir dos que estão partindo.

Leia-se Mário Bastos (PSDB), Sidney Leite (PSD), José Ricardo (PT), Luiz Castro (Rede), Sabá Reis (PR), Orlando Cidade (Podemos), Platiny Soares (PSB), Carlos Alberto (PRB), Francisco Souza (PRB), Wanderley Dallas (SDD), Vicente Lopes (PV), David Almeida (PSB).

... Você e eu!

Emocionado, Josué disse que os colegas que estão saindo da Aleam devem se sentir homenageados pelo carinho e amizade solidificada ao longo do mandato.

— Estaremos unidos em nosso sentimento de amigos e de irmãos.

O vento não leva

Josué, com os olhos embaçados, disse que estava falando de coração.

— Minhas palavras são verdadeiras. Não são levadas ao vento.

Emenda solidária

Após David propor que cada deputado, através de emenda impositiva no orçamento, direcionasse R$ 35 mil para a reconstrução das casas que foram destruídas no incêndio do Educandos, a proposta foi bem recebida em plenário.

Menos, Platiny!

A proposta de David foi festejada pelo colega de partido Platiny Soares (PSB)

— É isso aí, presidente. Você é o cara!.

Deputado sumiu

A emenda foi aprovada por 23 parlamentares.

Mas, no momento da votação, o líder do governo, Dermilson Chagas (PP), não apareceu.

Esqueceram de mim

José Ricardo (PT) saltou nas tamancas ao perceber que teve grande parte das suas emendas rejeitada.

Ele reclamou que fez uma emenda para reestruturar delegacias da mulher e da criança, mas foram todas rejeitadas.

Pressão nas galerias

Entoando palavras de ordem, professores da UEA e profissionais da Saúde acompanharam a votação da Loa.

Eles chegaram à Aleam, às 9h, e ficaram até o final da votação, encerrada no final da tarde.

— Saúde e Educação não vai ficar de fora, não! – gritavam.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

Negão não quer levantar da cadeira

Manaus solidária: população se une após dificuldades em incêndio