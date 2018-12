Fabrício Queiroz aparece e diz ser homem de negócios

Queiroz afirmou que seus rendimentos mensais giravam em torno de R$ 23 mil a R$ 24 mi | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro— O policial militar da reserva Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro, apareceu após cinco dias e afirmou que sua movimentação financeira, considerada atípica pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), é fruto de compra e venda de veículos. A declaração foi dada em entrevista ao SBT.



“Eu sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, compro, revendo, compro, revendo, compro carro, revendo carro, sempre fui assim, gosto muito de comprar carro de seguradora, na minha época lá atrás, comprava um carrinho, mandava arrumar, revendia, tenho uma segurança”, afirmou.

Queiroz afirmou que seus rendimentos mensais giravam em torno de R$ 23 mil a R$ 24 mi. Cerca de R$ 10 mil” era do salário que recebia como assessor e o restante da remuneração, como policial militar.

Questionado sobre a origem do dinheiro movimentado em sua conta, Queiroz disse que iria esclarecer ao Ministério Público. O advogado de Queiroz disse que ele recebeu R$600 mil ao longo de um ano.

“Ele recebeu aproximadamente R$ 600 mil ao longo do ano. Então esse movimento de depósito e saque fez com que dobrasse esse valor. Então, se você tirar uma fotografia disso, realmente dá um valor muito alto, mas, quando você vai olhar o filme, vê que aquilo ali não faz sentido”. afirmou.

Ao ser questionado se parte do valor teria sido repassado ao deputado estadual Flávio Bolsonaro, Queiroz nega e diz: “Não sou laranja”. “No nosso gabinete, a palavra é: não se fala em dinheiro, não se dá dinheiro. É proibido falar em dinheiro no gabinete. Isso é uma covardia!”, afirmou.

O relatório do Coaf apontou ainda que uma das transações listadas na conta de Fabrício Queiroz foi o repasse de um cheque de R$ 24 mil à futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro. “O nosso presidente já esclareceu. Eu tive um empréstimo de R$40 mil e eu passei dez cheques de R$4 mil. Nunca depositei R$24 mil”, disse.

O documento identificou ainda repasses de oito funcionários e ex-funcionários de Flávio Bolsonaro para Queiroz no período analisado.

O maior valor veio de Nathalia Melo de Queiroz, filha do PM e ex-funcionária dos gabinetes de Flávio e Jair Bolsonaro. Ela transferiu mais de R$ 84 mil. A mulher do ex-assessor, Marcia Oliveira de Aguiar, que também foi lotada na equipe de Flávio Bolsonaro na Alerj, repassou R$ 18,8 mil.

“Eu morava, no meu primeiro casamento, em um apartamento arrumadinho, tinha piscina, tinha a coisa toda. Eu me separei e vim morar na comunidadezinha, comunidade só de trabalhadores.

Esse mérito de dinheiro eu queria explicar ao MP. São pessoas da minha família. Eu gero o dinheiro da minha família, eu queria tirar eles da comunidade. E minha filha trabalha comigo desde cedo, desde 15 anos. E em todas as eleições elas estiveram presentes.

O ex-assessor afirmou que vai esclarecer os repasses ao MP. Ao ser questionado porque a filha não dá expediente no gabinete, Queiroz diz que não há espaço no gabinete.

“Na Alerj não tem como ficar. Além do nosso gabinete ser muito frequentado, não tem espaço para todos os funcionários. A minha filha, se eu não me engano, sempre cuidou da mídia do deputado. Ela tem o laptozinho dela. Ela cuidava da mídia. Ela vai dar as explicações dela”, afirmou.

O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou no início de dezembro o repasse, por meio de cheques, do ex-assessor de Flávio Bolsonaro a Michelle, sua mulher.

Em entrevista ao site “O Antagonista”, Bolsonaro contou que, diferentemente do que foi indicado pelo relatório do Coaf, anexado ao inquérito da Operação Furna da Onça, não foram R$24 mil, sim R$40 mil, referentes ao pagamento de uma dívida pessoal.

