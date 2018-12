Wilson Lima diz que quer ser cobrado pela imprensa

Wilson Lima (PSC) | Foto: Lion

O governador eleito, Wilson Lima (PSC), participou da Solenidade de 60 anos dos Sindicados dos Jornalistas, ocorrida na última sexta (21), onde foi homenageado pela categoria.

— Obrigado pela homenagem e pelo convite para participar da comemoração dos 60 anos do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas. Como jornalista, sei o quanto esta profissão é importante para o bem da sociedade.

Wilson disse que a imprensa é fundamental para que as políticas públicas possam ser melhoradas.

Profissão repórter

Wilson fez questão de dizer que é parceiro e um amigo dos jornalistas do Amazonas, que trabalham em defesa da democracia todos os dias, nas redações, como ele fez durante anos.

Do outro lado da redação

O governador, que toma posse em 1º de janeiro, lembrou que agora “estamos em situações diferentes”.

— É claro que serei cobrado como governador. E eu quero que isso aconteça. Desejo que todos continuem fazendo um jornalismo com ética, com credibilidade, de forma correta –, reforçou.

Livro do Negão

Nos últimos dias do quarto mandato como governador, Amazonino Mendes (PDT) está indeciso se fará um livro da própria biografia.

O impasse ocorre porque ele quer escrever tudo no livro e não quer esbarrar em “isso não pode” ou “não pode citar o fulano, beltrano”.

Imagina se ele fala dos bastidores desde as primeiras lutas no movimento estudantil ou quem sabe dos acordo desde a era do “Boto Navegador”? Escreve, Negão!

Nitroglicerina pura!

Mazoca confidenciou que muita gente insiste que ele escreva o livro, mas que ainda está decidindo, porque tem alguns óbices.

— O livro seria sobre a minha vida, mas eu tenho certa recalcitrância, porque eu acho que muita gente não vai gostar do que eu vou escrever.

Escrevo ou não escrevo

Amazonino avisa logo que, se é para ter censura, prefere não escrever sua biografia autorizada.

— Para sonegar informação, não falar o que devo falar, eu prefiro não fazer. Então, estou neste impasse: escrevo ou não escrevo? Estou decidindo –, disse.

Gargalo no shopping

Carga e descarga na entrada dos shoppings em plena hora de pique dos consumidores é inadmissível.

Por que não fazer esse serviço depois do fechamento ou de manhã cedo, quando a pista de acesso está livre, já que o shopping só abre às 10h?

Carreta na pista

Aqueles que têm entrada de serviço longe da entrada dos consumidores ainda é compreensível. Mas os que já têm uma pista estreita cujodepósito de carga fica próximo à barreira eletrônica complica o movimento e gera engarrafamentos dentro do centro comercial.

Está errado

É comum logo na entrada o frequentador do shopping se deparar com carros-baú, caminhões e até contêineres descarregando mercadorias e fechando um lado inteiro da pista.

Aí, a situação é de estressar até mesmo monge tibetano.

Faixa livre

Outra situação também vem irritando consumidores no shopping Ponta Negra.

Alguns condutores de veículos particulares, para não pagar estacionamento, estão estacionando fora do shopping, no acostamento da avenida “Jorge Teixeira”.

Barato sai caro

Isso também fecha parte da pista e, durante a manobra para estacionar, eles trancam os carros que estão chegando para ter acesso ao portão de entrada.

Risco de colisão

O risco de colisão com quem está fazendo a coisa certa e manobrando para entrar no shopping Ponta Negra é visível.

Essa situação só vai se resolver quando o Detran começar a guinchar. E aí o barato vai custar caro!

Verbas para UEA

O deputado estadual Carlos Alberto (PRB) destinou R$ 100 mil de verbas impositivas para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

De acordo com o parlamentar, o dinheiro é referente à educação superior e ajudará a instituição com a compra de novos computadores, gabinetes e outros objetos para ajudar os discentes da instituição.

O republicano afirmou também que destinou verbas para segurança, infraestrutura, saúde e outras áreas do Estado.

