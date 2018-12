PM em ação conjunta com o ICMBio destrói plantio de maconha

A PM destruiu o plantio com mais de 600 pés de maconha | Foto: Divulgação

A Polícia Militar por meio da Força Tática pertencente à 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no último final de semana, recebeu denúncias informando que em uma área desapropriada na região da Comunidade Vila Céu do Mapiá, um cidadão conhecido como SASSÁ estaria cultivando erva cannabis (maconha).

De posse dessa informação, a equipe em ação conjunta com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foi até local e constatou que se tratava de cultivo de cannabis em grande quantidade, fora do padrão de costume dos moradores e líderes da comunidade.

Em seguida destruíram o plantio com mais de 600 pés de cannabis, bem como as mudas, posteriormente realizaram buscas na região, afim de capturar o denunciado, mas os moradores informaram que o mesmo teria se evadido assim que percebeu a chegada da equipe policial na comunidade Vila Céu do Mapiá.

*Com informações da assessoria

