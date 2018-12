Tudo pronto para a posse do governador eleito no AM Wilson Lima

| Foto: Marcely Gomes

Manaus -Todos os preparativos para a cerimônia de posse do governador eleito do Estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do vice-governador, Carlos Almeida (PRTB), já foram tomadas. O evento está sob responsabilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que no dia 1º de janeiro de 2019 vai transferir a sede da Casa para o Teatro Amazonas. A solenidade de posse ocorrerá a partir das 17h.



Ambos foram eleitos na eleição do dia 28 de outubro de 2018, com mais de um milhão de votos.



A transferência da sede do Poder Legislativo para o Teatro Amazonas foi aprovada pelos deputados durante votação realizada no dia 20 de dezembro, por meio de Resolução Legislativa. Os eleitos serão empossados pelo presidente da Aleam, deputado David Almeida (PSB).

A estimativa é que 700 pessoas, entre autoridades, convidados do governador eleito e do vice, além de familiares, participem da sessão que os credenciará a governar o Amazonas nos próximos quatro anos.

Cerimonial

Segundo a diretora de Cerimonial da Aleam, Isaura Dutra, todos os detalhes da cerimônia já foram providenciados - convites foram enviados às autoridades, convidados e familiares. Ela ressaltou que os familiares de Wilson Lima que residem no estado do Pará foram emitidos nesta quinta-feira (27) e devem confirmar presença a partir de hoje (28).

Também foi solicitado da ManausTrans o isolamento das ruas do entorno ao Teatro, além do suporte da Manaus Energia. “Todos os convites das autoridades, imprensa foram distribuídos e estão na fase de confirmação de presença”, frisou.

A cerimônia consiste na posse do novo governador, revista à tropa e transmissão do cargo. O papel da Aleam consiste em dar posse ao novo governador e seu vice, que depois fazem a passagem de revista à tropa. Em seguida, o Poder Executivo faz a transmissão do cargo, quando o governador atual, Amazonino Mendes (PDT), passa a faixa ao que está assumindo.

Roteiro

Der acordo com o roteiro esquematizado pela organização do evento, Wilson Lima deve chegar acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima. No Teatro, o casal será recebido pelo presidente da Assembleia, deputado David Almeida e esposa. Da mesma forma, o vice-presidente do Poder Legislativo, Abdala Fraxe (Podemos) receberá o vice-governador eleito, Carlos Almeida. Em seguida, Wilson Lima receberá os exórdios, honras prestadas por tropas militares posicionadas no hall do Teatro, até ser conduzido a uma sala reservada.

Composição da Mesa

A mesa que dará posse ao governador e vice eleitos será composta por líderes e representantes do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Câmara Municipal de Manaus (CMM), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Arquidiocese de Manaus, Exército, Marinha e Aeronáutica. A solenidade será aberta com a execução do hino nacional.

Juramento solene

Durante a cerimônia, o governador e o vice farão o juramento de manter, defender e cumprir as Constituições estadual e federal e respeitar às leis do país. Encerrado o rito, Wilson Lima fará o primeiro discurso do novo mandato como governador do Amazonas. Em seguida, o presidente da Aleam declarará encerrada a solenidade de posse. Num segundo momento, ocorrerá a cerimônia de posição das faixas e, posteriormente, entrevista à imprensa.

