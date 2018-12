Arthur faz balanço de 6 anos e diz que já quis ser governador do AM

Prefeito de Manaus Arthur Neto faz balanço de seis anos à frente da Prefeitura de Manaus | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Aos 73 anos, o diplomata, ex-senador da República e prefeito de Manaus pelo segundo mandato consecutivo, Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto (PSDB), faz um balanço dos seis anos que está à frente da prefeitura de Manaus e promete que entregará a cidade, em 2020, com dívidas zero.



O tucano também fala sobre a sua relação com Hissa Abraão (PHS) e Marcos Rotta (PSDB), sobre suas pretensões políticas e relembra, em primeira mão, ao EM TEMPO, a conversa que teve com o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, diálogo que ainda o deixa emocionado.

EM TEMPO – Qual marca que o senhor deixa, nestes seis anos à frente da Prefeitura de Manaus?

Arthur Neto — Creio que seria inegável dizer que Manaus mudou de cara. Manaus não é mais aquela cidade desalentada que eu peguei para governar. Nós organizamos as finanças, cortamos despesas supérfluas, comprimimos as despesas correntes em favor dos investimentos. Procuramos melhorar a qualidade do gasto público e do investimento, priorizando, sobretudo, naqueles momentos da crise mais aguda, para acertamos nas boas obras. Hoje, Manaus tem a previdência pública mais sólida do Brasil. Ela era falida, mudamos até o nome para Manaus Previdência. Então, temos, hoje, R$ 1 bilhão livre em investimentos, em carteiras seguras, que garantam a aposentadoria de quem já está aposentado e de quem já vai se aposentar. Recebi de dívidas do ex-prefeito Amazonino, no valor de R$ 347 milhões. Nós devemos só R$ 14 milhões dessa dívida e pagamos o restante. Pretendemos entregar no dia 31 de dezembro de 2020, a prefeitura de Manaus para o seu próximo gestor com dívida zero. A minha ambição é dívida zero. Estamos organizados, tudo está bem planejado até 2030. Algo planejado não só na nossa gestão, mas que dá um norte para outras gestões seguirem.

EM TEMPO – Como será a relação do prefeito de Manaus com o novo governador Wilson Lima (PSC)?



Arthur Neto: — De minha parte será normal. Nós não temos nada contra ele. Eu, praticamente não o conheço. Sei que ele [Wilson Lima] vai encontrar um Estado em dificuldade, mesmo que seja dito a conversa fiada por aí de que está numa boa situação e não é assim. Houve muita mistura entre governo e eleição, por isso cobrei insistentemente ao governador Amazonino para que governasse esses 14 meses, que fizesse um governo de transição para que passasse um Amazonas melhor para o seu sucessor. Mas ele [Amazonino Mendes] não fez isso e a ambição falou mais alto, inclusive, passou por cima de Saúde, por cima de tudo.

EM TEMPO ­­ – O senhor pensa em algum nome para sucedê-lo?



Arthur Neto— Não. Acho que a eleição está muito longe. O que eu estou pensando é em trabalhar, trabalhar mesmo e cuidar dessa parte financeira, que garante as obras que nós fazemos e nossos créditos. Temos créditos junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bird, entre outros. Se nós temos créditos junto a todos esses bancos, é porque fazemos uma política fiscal muito rígida, poupando no custeio para fazer sobrar dinheiro para o investimento. Então, neste momento, eu não poderia ficar no jogo da política. Neste momento, estou enfadado, desiludido e não há a mínima possibilidade de raciocinar sobre isso.

EM TEMPO ­­ – Sente-se decepcionado por conta de seus vices, em determinados momentos, saírem da Prefeitura?

Arthur Neto — Não tenho frustração. Tenho uma relação muito fraterna com o Hissa Abrahão (PDT), uma relação de pai e filho, embora ele tenha, em uma época, se afastado de mim. Tenho um bem querer pelo Marcos Rotta (sem partido). Acho que ele é trabalhador e competente.

EM TEMPO ­­ – E como está a relação entre vocês dois, após Rotta ter ido trabalhar ao lado de Amazonino?

Arthur Neto — Está boa. Ele está na terra dele. Ele foi eleito vice-prefeito e tem deveres a cumprir como vice-prefeito, numa cidade que exige o esforço de todos. Vejo que houve erros de parte a parte. Erros dele, à época, de não me questionar mais, erros meus de não ter participado certas decisões. Acho que a posição tomada por ele, deve ser analisada se é boa ou ruim, porque na eleição passada, quando dei apoio ao Amazonino, ele não se manifestou, ficou encolhido. Se ele achou que valeu a pena, eu respeito. Também o respeito como pessoa, gosto de sua família. O que eu quero é paz.

EM TEMPO ­­ – O senhor alimenta algum desejo político de retornar ao Senado Federal?

Arthur Neto —Olha, eu não tenho planos assim não. As pessoas falam muito nisso na rua, mas o que eu estou pensando mesmo é em entregar este mandato com dívidas zero. Entregar uma Manaus com aparelhos novos, com obras importantes, como viadutos. Depois disso, tirar assim, um ano sabático, um ano em que eu possa dar aula em algum lugar, que eu possa pesquisar, que eu possa ter paz de espírito e dar a mim, a minha esposa e aos meus filhos um carinho que o tempo, às vezes, não me permite. Tenho uma ambição enorme pelo ano de 2021, porque é o ano da minha reflexão, mais comedido, mais pausado, ano em que irei escrever, quem sabe um ou dois livrinhos. O ano de eu realizar certos desejos pessoais, que a gente os sufoca na vida pública, quando leva a sério.

EM TEMPO ­­ – O senhor se considera realizado na área política?

Arthur Neto — Bastante realizado. Não digo totalmente realizado porque, se tivesse havido a ocasião correta – eu livre e desimpedido para ser – eu teria tido muito prazer em ser o governador do Estado. Não fui governador, em ao menos quatro ocasiões, porque eu tinha um compromisso e sempre a prefeitura de Manaus estava sob a minha responsabilidade. Eu não largo compromisso pelo meio e não havia a menor hipótese em largar a prefeitura de Manaus e sair por aí. Eu domo as minhas ambições, como a Presidência da República. Vou lhe contar um episódio que eu nunca contei a ninguém.

EM TEMPO – Conte, prefeito.

Arthur Neto— Uma vez o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teve uma conversa comigo. Depois de me fazer uma surpresa, ele me levou à casa do meu amigo Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, que é presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Ele estava no Rio e eu tinha acabado de ter sido eleito senador, em 2003, e o presidente Fernando Henrique tinha voltado da França, para onde ele foi lecionar quando havia acabado o seu mandato de presidente. Eu estava no Rio e nos falamos. E ele me disse: Arthur, você aceita me acompanhar em um jantar na casa do Eduardo Eugênio? E eu falei: Aceito. E fui com ele. Chegando lá, eu tomo um susto. Estava a nata do PIB do Rio de Janeiro. Aí o presidente, sem nenhum aviso prévio, fala: Eu queria dizer a vocês que Rio de Janeiro precisa de lideranças e queria oferecer a vocês um presente, e esse presente é a transferência para o Rio de Janeiro do domicílio eleitoral do Arthur Virgílio. Meu presente é o Arthur Virgílio. Ele pode ser prefeito do Rio, daqui a um ano, depois governador do Rio e depois concorrer à Presidência, disse Cardoso. Eu morei lá e quando fui deputado federal pelo Amazonas, fizemos uma pesquisa e eu fui o deputado federal mais conhecido no Rio. Sabe quando acontece atração mútua e ao mesmo tempo aquele soco no estômago? Eu disse ao ex-presidente, à época, que iria pensar. Os empresários dizendo que apoiavam a ideia. Eu esperava tudo, menos isso. Eu não vou mentir e dizer a você que não fiquei tentado. Eu fiquei tentado. Mas meu compromisso sempre foi com o Amazonas.

