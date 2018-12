Politicos do AM fazem articulação para oposição a Bolsonaro

Bloco articula oposição a Bolsonaro | Foto: Fabiane Morais

Manaus - Como forma de consolidar o bloco partidário de oposição ao governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que tomará posse na próxima terça-feira (1), as composições estaduais já começam a se mobilizar para discutir e desenvolver ações que efetivem a atuação do bloco em cada estado do país. A iniciativa é liderada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partiso Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Amazonas

No Amazonas, conforme explicado pelo presidente estadual do PCdoB, Eron Bezerra, a legenda vai manter o diálogo com os outros partidos para trabalhar todos os desdobramentos desse agrupamento. “As três siglas têm, juntas, 69 deputados federais. Discutimos a ideia em Brasília e tomamos essa decisão a nível nacional. Isso nos leva a procurar em cada canto do país uma atuação mais articulada. O bloco precisa se caracterizar pela atuação efetiva”, disse.

O dirigente explica que o principal objetivo da união é que as três legendas de esquerda trabalhem de forma conjunta em oposição ao governo Bolsonaro, a nível estadual e nacional, por meio de debates onde prevaleça o bom senso. Bezerra ressaltou que a ausência do Partido dos Trabalhadores (PT), que tem a maior bancada na Câmara dos deputados, com um total de 56 parlamentares, não tem o intuito de “isolar” o partido.

“Não excluímos o PT, que tem um tamanho próprio e não precisa de blocos, mas contamos com o apoio da sigla. Juntos, teríamos 125 deputados de oposição”, explicou.

José Ricardo

Deputado federal da bancada do Amazonas na nova legislatura, José Ricardo (PT) destaca que o partido cumprirá seu papel de oposição apesar de não fazer parte da frente. “Os três partidos fecharam uma composição por conveniência estratégica interna. O PT será oposição ao governo Bolsonaro, ainda mais por termos a maior bancada”, afirmou.

Eleições de 2020

A frente também deve se articular para o lançamento de uma chapa para as eleições municipais de 2020. Em 2018, PCdoB e PSB protagonizaram momentos de mal-estar após o então candidato ao governo do Amazonas pelo partido socialista, David Almeida, vetar a aliança com Vanessa Grazziotin, que disputava a reeleição ao Senado.

Aprendizado

Agora juntos por conta do bloco, Eron Bezerra avalia que erros e equívocos da última eleição podem servir como aprendizado nessa nova etapa. A partir do ano que vem, o Partido Pátria Livre (PPL) deve ser incorporado à sigla comunista, passando a fazer parte da frente. “Esperamos na próxima eleição construir um grande bloco. Vamos ver como isso pode ser consolidado, respeitando divergências internas e pontos de vista partidários de cada um. A derrota ensina mais do que a vitória. Na derrota, não podemos ver apenas os erros”, completou.

Ainda de acordo com o dirigente comunista, o lançamento dessa frente de oposição também deve manter ativo as pautas trabalhadas pela esquerda e seus representantes, amplamente criticadas durante a última eleição e por Jair Bolsonaro.

“O ataque faz parte da luta política. O objetivo é criminalizar a esquerda. Não somos coniventes, tampouco eliminamos erros ou desvio de conduta de alguns. É preciso dar tratamento isonômico e de acordo com a lei. O ditado ‘aos amigos, os favores da lei; aos inimigos, o rigor da lei’ não deve existir. A lei deve ser igual para todos”, finalizou.

Anúncio

As lideranças do PDT, PSB e PCdoB na Câmara dos Deputados, em Brasília, anunciaram no dia 20 de dezembro, por meio de nota conjunta, que formarão um bloco de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. A criação desse bloco vinha sendo discutida pelas três siglas desde que foi anunciado o resultado da eleição deste ano, que elegeu Bolsonaro o novo presidente da República.

Na nota divulgada à imprensa, os partidos afirmam que a intenção é a formação de um bloco que "fortaleça as posições políticas e a ação parlamentar" das legendas. Afirmam, ainda, que o bloco será formado por partidos que têm identidade histórica e mais aqueles que eventualmente ao bloco queiram se reunir, não excluindo a adesão de mais aliados.

Pouco depois do anúncio, o presidente eleito se pronunciou em seu perfil oficial do Twitter, onde, por meio da ironia, afirmou que se essas legendas resolvessem o apoiar "preocuparia o Brasil".