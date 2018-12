Eduardo Braga cotado para disputar a presidência do Senado Federal

Eduardo está entre os cotados pelo Congresso Nacional para ocupar a cadeira de Eunício Oliveira (PMDB-CE) | Foto: Lion

O senador reeleito Eduardo Braga (PMDB-AM) tem todo o direito de disputar a presidência do Senado Federal, mas não terá vida fácil. Ele está entre os cotados pelo Congresso Nacional para ocupar a cadeira de Eunício Oliveira (PMDB-CE).

A informação foi divulgada em nota na Coluna do Jornal Estadão. Mas será uma parada indigesta. Isto porque o clima em Brasília é quebrar a hegemonia do MDB no comando do Senado e frear a articulação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para voltar à presidência da Casa.



Tasso na parada

Para tirar Renan do game, os senadores eleitos do PSDB, PDT, PPS, Rede e setores do PSL avaliam apoiar a candidatura de Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Além disso, Braga também disputará a indicação de seu partido com a senadora Simone Tebet (MDB), a primeira mulher a liderar a maior bancada do Senado, que também está cotadíssima, caso Renan seja detonado.

Plano B

Aliás, La Tebet está sendo apontada como a alternativa a Renan Calheiros para presidir o Congresso. A disputa acontece internamente, sem alarde.

Entre ele e ela

No entanto, Braga leva uma ligeira vantagem sobre Simone.

Isso se dá pelo fato de ter mais apoio fora do Senado do que Tebet.

Implosão

Logo, o maior adversário do senador do Amazonas será mesmo o tucano. Mas isso, só se a candidatura de Renan implodir.

Larga na frente

Jereissati conta com a simpatia do senador eleito Cid Gomes (PDT-CE). O irmão de Ciro foi adversário político de Tasso no Ceará.

O cearense conta também com o apoio do bloco PPS, PDT e Rede, o que soma 14 senadores.

Praia fechada

A praia da Ponta Negra vai fechar para o banho a partir das 17h deste domingo (30).

O acesso à praia será interrompido para a organização da festa da virada, incluindo operação de limpeza mecanizada e varredura na praia.

Réveillon

A medida de segurança da Prefeitura de Manaus faz parte dos preparativos da estrutura para a festa de Réveillon da cidade, que acontece no Complexo Turístico da Ponta Negra.

Vá de Uber...

O consumo de bebida alcoólica é mais comum neste período, por conta das confraternizações.

Isso não é novidade, por essa razão o Detran vai estar atento para pegar os “ chumbados” no volante.

Caça aos “ chumbados”

Com a intensificação das blitze da Lei Seca, desde sexta-feira à noite, o Detran pretende reduzir ainda mais o número de acidentes e, assim, preservar vidas”.

O combate aos pinguços motorizados irá ocorrer até a madrugada de terça-feira (1º).

Perdão bilionário

No dia em que foi divulgado que o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) deverá apoiar o projeto de lei que perdoa dívidas de ruralistas que deverão impactar os cofres em R$ 17 bilhões, a preocupação com o Meio Ambiente aumentou mais ainda.

Eu me autorizo

Não bastasse o perdão bilionário, os ruralistas poderão obter o direito de emitir suas próprias licenças ambientais, como defende o futuro chefe do Ibama, Eduardo Fortunato Bim.

Quem manda aqui?

É aí que a coisa vai pegar.

Se com o controle rigoroso das licenças já ocorrem o desmatamento generalizado, imagine com os próprios ruralistas dizendo o que podem ou não fazer?

Desmatamento cresce

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, de agosto a novembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2017, o desmatamento na Amazônia cresceu 100%.

— No Pará o desmatamento subiu 169%, no Amazonas, 141% –, publicou o jornalista.

Vai pra TV Cultura

O publicitário Osvaldo Lopes foi escolhido para ser o próximo diretor presidente da Fundação Rádio e TV Cultura do Amazonas (Funtec).

O retorno

Lopes volta ao comando da Funtec, depois de ter administrado o órgão em 94, 95 e 96, no então governo de Gilberto Mestrinho.

Prometo fazer

A complementação da digitalização da TV Cultura, além do fortalecimento do sinal da Rádio para chegar aos municípios amazonenses fazem parte das prioridades do plano de trabalho de Osvaldo.

Oswaldo Lopes é o atual diretor de relações institucionais do Grupo Jornal do Comércio.

