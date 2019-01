Em vídeo, Bolsonaro pede apoio para 'mudar destino do Brasil'

Jair Bolsonaro | Foto: Divulgação

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, divulgou nesta terça-feira (1º) no Twitter um vídeo no qual pede apoio da população para "mudar o destino do Brasil".

O vídeo foi gravado minutos antes de Bolsonaro deixar a residência oficial da Granja do Torto para se deslocar à cerimônia de posse, na Esplanada dos Ministérios.

"Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar vivo, e depois, a você, cidadão brasileiro, pelo apoio e pela confiança em nosso trabalho. Nós pretendemos, sim, mudar o destino do nosso Brasil, mas para tanto precisamos continuar tendo o seu imprescindível apoio. Cidadãos brasileiros, até daqui a pouco na nossa posse. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", disse o novo presidente.

