Posse de Wilson Lima acontece nesta terça, no Teatro Amazonas

Manaus - O governador eleito, Wilson Lima, e o vice-governador eleito, Carlos Almeida Filho, serão empossados nesta terça-feira, 1º de janeiro, em solenidade da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) no Teatro Amazonas.

A cerimônia tem início às 17h e, logo após o encerramento, o governador empossado concederá entrevista coletiva na área externa à frente do Teatro Amazonas. Em sequência, Wilson Lima passará em revista às tropas, também em frente ao teatro no piso do Largo de São Sebastião.

Após a cerimônia no Teatro Amazonas, o governador e o vice empossados seguirão para o Palácio Rio Negro, também no Centro, para a solenidade de transmissão de cargo, com a presença do governador Amazonino Mendes. No mesmo local, Wilson Lima assinará a posse dos secretários de Estado da nova administração.

*Com informações da assessoria

