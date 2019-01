'Maior desafio da minha vida é governar o Amazonas', diz Wilson Lima

Wilson Lima disse que as novas páginas do povo do Amazonas começam a ser escritas neste dia 1º de janeiro de 2019 | Foto: Márcio Melo

Manaus - O governador Wilson Lima (PSC), disse que o maior desafio da sua vida é governar o Amazonas. A declaração foi dada durante cerimônia de posse, juntamente com o vice, Carlos Almeida (PRTB) na tarde desta terça-feira (1), no Teatro Amazonas.



" “Hoje, estamos vivendo um momento histórico. As primeiras páginas do novo livro de posse foram escritas hoje. Estamos inaugurando um novo livro, um novo momento. Esse momento pertence a vocês (eleitores). Esse momento é nosso, é do povo do Amazonas. Esse é o momento em que o povo me coloca como protagonista e como principal instrumento para promover mudanças. Com mais de um milhão de votos recebidos, me sinto forte e encorajado para fazer as mudanças que se fazem presentes e necessárias para recolocar o Amazonas no nível de crescimento”, disse Wilson Lima. " Wilson Lima, Governador do Amazonas

Wilson adiantou ainda que o seu governo vai ser direcionado em três eixos. “Planejamos a estruturação gestão estadual em três grandes eixos: gestão eficiente e responsável, desenvolvimento empreendedor e sustentável e um Amazonas com qualidade de vida”, informou.

Posse do governador Wilson Lima no Teatro Amazonas | Foto: Márcio Melo

O governador também destacou que fará reformas na administração estadual.



“Vamos fazer uma mudança da administração estadual para assegurar a eficiência na gestão. Vamos fazer políticas públicas para garantir que o Estado invista apenas naquilo que dê retorno positivo e gere benefícios ao cidadão. É interativo modernizar a economia amazonense, dando especial atenção ao Polo Industrial de Manaus (PIM), mas também, desenvolvendo as potencialidades de outros setores em que o Estado tem potencial competitivo. Vamos investir em infraestrutura Vamos investir em infraestrutura e priorizar investimentos de impacto que garantam oportunidades iguais a todos os cidadãos”.

Wilson afirmou que não haverá sua foto nas instituições públicas, por entender que o cidadão é o maior protagonista do seu governo.

“Tenho conhecido a plena realidade do que é ter nascido um cidadão comum no Brasil e, principalmente nessa região. São muitas as dificuldades encontradas, muitas delas causadas, principalmente, pelo descomprometimento com a gestão dos recursos públicos. Melhorar esse estado é nossa meta. É necessário que alguém assuma essa postura e eu fui escolhido como tal, mas as vitórias serão partilhas nossas e nesse governo não haverá foto do governador em nenhuma instituição pública. As fotos que estarão nessas instituições serão de homens e mulheres que, com o seu esforço, ajudam a construir o Amazonas. Isso será necessário para que toda vez que entremos nessas instituições, lembremos para quem estamos trabalhando: para o cidadão, o grande protagonista desse processo”, defendeu o novo governador.

Amazonino Mendes

Sem discursos, o ex-governador Amazonino Mendes (PDT) fez a entrega da faixa governamental a Wilson Lima | Foto: Márcio Melo

Sem discursos, o ex-governador Amazonino Mendes (PDT) fez a entrega da faixa governamental a Wilson Lima, na sede do governo, por volta das 19h.



“Não vai ser uma batalha fácil. Meu celular vai estar 24 horas ligado. Sempre a grandes dificuldades, tem a possibilidade de soluções e vou trabalhar incansavelmente para que isso aconteça. Estou me dedicando muito a essa missão e não há nenhuma dificuldade que ninguém possa superar. Recebo essa faixa com muito orgulho”, afirmou Wilson.

Wilson Lima informou que nesta quarta-feira (02), os secretários serão empossados, às 10h, na sede do governo, ocasião em que será apresentado o resultado do relatório de mais de 800 páginas do governo de transição.

Leia mais:

Wilson Lima toma posse como governador e destaca prioridades

Relembre 7 promessas de Wilson Lima para o governo do Amazonas