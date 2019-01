Medida assinada por Bolsonaro não expõe diretrizes para população LGBT

Publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última terça-feira (1º), a Medida Provisória 870 não deixa claro as políticas e diretrizes voltadas para a população LGBT. Anteriormente a pasta de Direitos Humanos era quem orientava as diretrizes voltadas ao público. No governo de Jair Bolsonaro, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos será de responsabilidade da pastora Damares Alves.

A decisão tomada por Bolsonaro gerou revolta e causou polêmica nas redes sociais como o Twitter. Entretanto, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse nesta quarta-feira (2), que no governo do presidente Jair Bolsonaro, os direitos conquistados pela comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) estão assegurados.

“Teremos um diálogo aberto com a comunidade LGBT. Nenhum direito conquistado da comunidade LGBT será violado”, afirmou a ministra.

Segundo Damares, não haverá mudanças na estrutura destinada ao encaminhamento de demandas da comunidade LGBT. A ministra disse que a Secretaria de Proteção Global, cujo titular será o gestor público Sérgio Queiroz, terá uma diretoria dedicada às causas LGBT.

"Nenhum direito conquistado ela comunidade LGBT será violado”, diz Damares Alves | Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

“As demandas da comunidade LGBT nunca foram cuidadas por uma secretaria, sempre foram cuidadas por uma diretoria. E o presidente [Jair] Bolsonaro respeitou essa estrutura. Portanto, a comunidade LGBT continua com a estrutura que tinha no ministério”, argumentou Damares.

A Diretoria de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que era vinculada à Secretaria Nacional de Cidadania, será mantida, com a mesma estrutura, na Secretaria Nacional de Proteção Global. Damares disse que, no comando da nova pasta, vai lutar “pelo combate a todos os tipos de preconceitos nesta nação, inclusive LGBT”.

Na Secretaria de Proteção Global estarão também o combate à tortura, temas ligados à anistia e ao combate ao trabalho escravo.O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos terá oito secretarias temáticas. Além da Proteção Global, as secretarias cuidarão dos direitos das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, da juventude, das crianças e dos adolescentes, da família, da igualdade racial e das mulheres.

*Com informações da Agência Brasil.

