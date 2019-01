Governador destaca falta de material ao visitar Hospital Universitário

As dificuldades foram relatadas pela diretora em exercício do HUFM, Rildilene Rocha, durante reunião na própria unidade | Foto: Marcio Melo/Em tempo





Manaus – Na tarde desta sexta-feira (4) o governador Wilson Lima visitou o Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), na Zona Norte de Manaus, para conhecer a estrutura da unidade, que faz parte da rede estadual de saúde e é referência em cardiologia adulta e pediátrica na região.

Acompanhado do vice-governador e secretário de Saúde, Carlos Almeida Filho, o governador recebeu informações da direção da unidade sobre as dificuldades enfrentadas e determinou um levantamento mais detalhado da situação do hospital para determinar medidas saneadoras.

“Eu fiz questão de vir aqui porque é um hospital de referência, que tem uma parceria com a Universidade Federal do Amazonas. Descobri que hoje, por exemplo, não há seringa, descobri também que só tem 23% por cento dos medicamentos no estoque. E quando você não tem esse insumo, isso pode decidir se alguém vive ou morre. Não dá pra continuar com essa situação”, afirmou o governador, ao destacar que a saúde é prioridade e, por isso, decidiu visitar a unidade logo na primeira semana de trabalho.

Dificuldades

As dificuldades foram relatadas pela diretora em exercício do HUFM, Rildilene Rocha, durante reunião na própria unidade, logo após a visita técnica, que também contou com a participação do reitor da Ufam, Sylvio Puga. Entre os problemas relatados pela diretora estão falhas em contratos, falta de insumos, atraso no pagamento de colaboradores e filas para cirurgias.

Sistema de informações com máquina de datilografia e falta de seringas foram alguns dos pontos levantados por Wilson Lima | Foto: Marcio Melo/Em tempo





Uma equipe da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), que inclui o secretário e vice-governador Carlos Almeida, já está fazendo um levantamento detalhado de todos os problemas nas unidades de saúde e na própria Susam.

O governador afirmou que já determinou que seja feito um levantamento de todos os problemas nas unidades da saúde e na Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e adiantou que o trabalho já está sendo feito sob o comando do vice-governador, Carlos Almeida Filho.

“Lá na Secretaria de Saúde não se tem o controle dos contratos que foram feitos. Tem procedimentos que ainda são feitos na máquina de datilografar, acredite, isso não é exagero. O mundo se modernizou e a gente precisa acompanhar essa modernidade para diminuir a filas, melhorar o atendimento ao cidadão, minimizar os gastos e garantir o avanço da saúde no Estado”, declarou Wilson Lima.

Acompanhado do vice-governador e secretário de Saúde, Carlos Almeida Filho, o governador recebeu informações da direção da unidade sobre as dificuldades na saúde | Foto: Marcio Melo/Em tempo





Vice-governador

De acordo com Carlos Almeida Filho, o cenário da saúde é bem pior do que o levantado pela equipe de transição.

“Infelizmente os dados que nós recebemos na transição não refletem a realidade e isso precisa ser constatado de forma mais efetiva. As equipes estão fazendo um trabalho mais detalhado para ter um retrato mais aproximado da realidade, para que a gente possa compreender qual a real quantidade de contratos, os pagos, os não-pagos e os que estão pra vencer ou irregulares”, disse o vice-governador e secretário de Saúde.

Carlos Almeida disse que o cenário da saúde é bem pior do que o levantado pela equipe de transição. | Foto: Marcio Melo/Em tempo





Durante a visita à unidade o Governo do Estado reafirmou a parceria com a Universidade Federal do Amazonas e vai avaliar as propostas feitas pela direção do HUFM, como a ampliação dos polos de atendimento que ajudaria a agilizar o atendimento.



Leia mais:

Wilson Lima tem contas aprovadas no TRE, mas julgamento é suspenso

Wilson Lima ponta dívidas do governo anterior e empossa secretários