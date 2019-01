Vídeo: Eleição municipal já movimenta cenário político no Amazonas

Marcelo Ramos teve bons números nas urnas e pode ser um nome forte em 2020 | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Passada a eleição geral do ano passado, a política no Amazonas "voltou os olhos" para a disputa pela prefeitura de Manaus no próximo ano. Alguns nomes já aparecem nas articulações de bastidores.

O governador Wilson Lima, que surgiu no cenário político sem nenhuma experiência anterior, pode indicar o secretário Luiz Castro ou o vice-governador Carlos Alberto Almeida para representar o grupo dele nas eleições municipais.

Para o especialista em marketing Erick Barbosa, o prefeito Arthur Neto tem três nomes disputando o apoio dele: Marcos Rotta, que voltou a ocupar o cargo de vice-prefeito após passar uma temporada na secretaria da região metropolitana; o deputado federal eleito Marcelo Ramos e a deputada federal Conceição Sampaio, que assumirá uma secretaria municipal indicada por Arthur.

Marcelo Ramos teve bons números nas urnas e pode ser um nome forte em 2020. Segundo Erick, o povo quer renovação, mesmo que tenha que votar em parlamentares inexperientes, que nunca ocuparam cargos do alto escalão. Conceição aparece nessa lista.

Outros nomes ainda irão surgir. As alianças ainda estão sendo formadas e os candidatos não podem esquecer que o eleitor está cada vez mais criterioso.

