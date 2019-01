Coronel Alfredo Menezes é confirmado para o comando da Zona Franca

O coronel reformado do Exército Alfredo Menezes foi confirmado como novo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A informação foi divulgada pelo secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), Carlos Alexandre da Costa, na abertura dos trabalhos da secretaria.

Menezes foi um dos articuladores da campanha de Jair Bolsonaro em Manaus. O novo chefe da principal autarquia federal da Amazônia Oriental esteve em missões da Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização dos Estados Americanos (OEA), além de trabalhar no Comando Militar da Amazônia com os generais Eduardo Villas-Boas, que está deixando o comando da Força Terrestre, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno Pereira, também ex-comandante Militar da Amazônia.

O coronel Alfredo Menezes deve seguir em Brasília até segunda-feira, quando retornará a Manaus para assumir o posto de chefe na Suframa