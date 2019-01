Vídeo: Disputa pela presidência acirra ânimos na Assembleia do AM

| Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Dois nomes fortes estão na briga pela presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Deputados eleitos e reeleitos parecem ter formado grupos diferentes nesta eleição, que já tem dois nomes fortes: Belarmino Lins e Josué Neto.

Para o ano de 2019, o escolhido vai ter um orçamento de mais de 300 milhões de reais para administrar.



Os deputados que declararam votos para Belarmino Lins são:

Os deputados que sinalizaram votos para Josué Neto são:

Ainda seguem sem voto definido os deputados:



Josué Neto e Belarmino Lins aparecem tecnicamente empatados, eles precisam articular com os parlamentares que ainda não decidiram o voto. O novo presidente da Casa Legislativa vai ter para o ano de 2019 mais de 300 milhões de reais no orçamento.

Josué Neto fala que tem uma lista com os nomes de 16 aliados, 11, são novos deputados eleitos. Alessandra Campelo faz parte do grupo que apoia o deputado.

Para um cientista político, Elso do Carmo, Wilson Lima vai precisar do apoio do novo presidente da assembleia, para a aprovação de seus projetos. Wilson também vai precisar de uma boa base dentro da casa legislativa.

No atual momento da disputa, o cenário que exibe a briga entre Josué e Belão, aponta uma leve vantagem para Neto.

