Denúncia de crime ambiental envolve ex-governador Amazonino Mendes

Vídeo da reportagem da TV EM TEMPO/SBT | Autor: Divulgação

Manaus - Um crime ambiental no Município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus) prejudica moradores da rodovia AM-240, estrada de Balbina. Um terreno grande localizado no km 60 foi desmatado, a madeira comercializada, e houve o assoreamento de um igarapé, além da construção de uma estrutura de gabião, abaixo de uma queda de água.



A denúncia foi feita pelo advogado Mithan Vasconcelos Corrêa, proprietário de um imóvel na Vila de Balbina e conhecedor da região e da estrada. Diante dos danos ambientais, Mithan formalizou, no dia 18 de dezembro do ano passado, denúncias no Ministério Público do Estado (MPE) e no Ministério Público Federal (MPF), que abriram os procedimentos preliminares de uma investigação.

Um terreno grande localizado no km 60 foi desmatado, a madeira comercializada, e houve o assoreamento de um igarapé, além da construção de uma estrutura de gabião, abaixo de uma queda de água. | Foto: Divulgação

O advogado conta que foi informado por um cliente, que tem um imóvel a jusante (abaixo) da queda d´água do igarapé assoreado e teve o terreno prejudicado por conta das alterações no meio ambiente da região. “Na obra que está sendo feita no local, não há placas informando se existem as devidas licenças ambientais. O terreno sofreu um grande desmatamento, a madeira estava pronta para comercialização, o que é um crime federal”, explica o advogado, acrescentando que o igarapé foi assoreado e um gabião (muro de pedra amarrado com arames), foi construído após a cachoeira para a formação de uma piscina.

Um terreno grande localizado no km 60 foi desmatado, a madeira comercializada, e houve o assoreamento de um igarapé, além da construção de uma estrutura de gabião, abaixo de uma queda de água. | Foto: Divulgação

No cartório de Presidente Figueiredo o imóvel está registrado em nome de um empresário, que informou que o terreno foi desmatado para a criação de gado e que tem as devidas licenças ambientais.

Um terreno grande localizado no km 60 foi desmatado, a madeira comercializada, e houve o assoreamento de um igarapé, além da construção de uma estrutura de gabião, abaixo de uma queda de água. | Foto: Divulgação

Relação com Amazonino Mendes



O irmão do proprietário do terreno foi o rei das dispensas de licitação realizadas na gestão do ex-governador Amazonino Mendes. Segundo vizinhos do terreno, o ex-governador é visto constantemente no local e seria o proprietário oculto do imóvel.

“Lá no terreno eu ouvi das pessoas que o proprietário é um político forte e influente, já tendo sido ex-governador”, conta Mithan Vasconcelos Corrêa

A relação de Amazonino com o irmão do proprietário do terreno é muito próxima. A construtora dele amealhou ao longo dos 14 meses da última gestão de Amazonino mais de R$ 20 milhões em contratos, a maioria deles firmados após dispensas de licitação.

Um terreno grande localizado no km 60 foi desmatado, a madeira comercializada, e houve o assoreamento de um igarapé, além da construção de uma estrutura de gabião, abaixo de uma queda de água. | Foto: Divulgação

Leia mais:

Ao apagar das luzes de sua gestão, Amazonino Mendes recebe salário milionário

A herança milionária de Amazonino Mendes para Wilson Lima

Amazonino Mendes concedeu isenção de impostos para empresas do setor energético