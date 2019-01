Wilson Lima se reúne com ministro Paulo Guedes nesta terça em Brasília

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, terá sua primeira reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília (DF), nesta terça-feira (15/01). No encontro, marcado para as 16h, o governador vai discutir temas de interesse da Zona Franca de Manaus e questões tributárias. A agenda em Brasília começa às 12h, na Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), seguida de reunião com a diretoria do Banco do Brasil, às 14h.

A reunião com o ministro Paulo Guedes terá ainda a participação do secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues; do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra; e do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. A comitiva do governador Wilson Lima contará com representantes das Secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e de Planejamento (Seplancti).

Mais cedo, na Sepec, Wilson Lima se reunirá com o titular da pasta, Carlos Alexandre Costa, para falar sobre desenvolvimento e competitividade em gestão. No Banco do Brasil, o governador será recebido pela diretoria de Governo da instituição para discutir captação de recursos para investimentos no Amazonas.

Wilson Lima definiu como prioritária a defesa dos empregos da Zona Franca de Manaus e a manutenção da competitividade do Polo Industrial de Manaus. Na manhã desta segunda-feira, o governador reuniu com técnicos do governo para discutir os impactos do Decreto 9.682, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 4 de janeiro, que trata de incentivos da Sudam para a região, e que deverá estar na pauta de discussões com Paulo Guedes.

“Nossa equipe está acompanhando essa situação de perto. Pela manhã reuni com Sefaz, Seplancti, e representantes de outros órgãos, de outras esferas, para discutirmos os possíveis impactos que esse decreto pode causar. Estamos atentos a tudo. E isso, sem dúvida, vai ser assunto nas reuniões que teremos nesta terça-feira em Brasília”, disse o governador.

*Com informações da assessoria.

