Vídeo: Reforma na Aleam exige milhões dos cofres públicos

Manaus - Só a construção de uma passarela no estacionamento da Assembleia Lgislativa do Amazonas (Aleam) custou mais de R$ 3 milhões. O plenário também está sendo modificado, e o total do valor das obras pode ultrapassar os R$ 6 milhões.

A fachada da Casa Legislativa também passa por reforma. As pastilhas estão sendo trocadas e o estacionamento do térreo ganhou cobertura nova. Tudo é acompanhado de perto pelo presidente da casa, deputado David Almeida, que em poucos dias vai deixar o cargo.

O plenário mudou de cor, está mais claro. A reforma começou no ano passado. São cerca de 10 obras acontecendo ao mesmo tempo. Segundo o presidente da Casa, a obra está orçada em R$ 6 milhões.

Todo o carpete azul que revestia o teto, as paredes e o piso foi trocado pela cor caramelo. Os gabinetes também estão sendo reformados.

E o que a população acha de tudo isso? Afinal de contas, o governo do Estado diz estar com as contas no vermelho.

