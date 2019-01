Amadeu rebate acusações de Saulo Vianna

Coronel Amadeu (PPS), diz ter provas suficientes de que ele participou do pleito de 2018 de forma ilícita. | Foto: Diego Janatã

Manaus - Em novo desdobramento da polêmica envolvendo o deputado estadual eleito Saulo Vianna (PPS), o primeiro suplente do parlamentar, Coronel Amadeu (PPS), diz ter provas suficientes de que ele participou do pleito de 2018 de forma ilícita. O pronunciamento foi feito nesta terça-feira (15) por meio de nota distribuída pela assessoria do suplente, após a publicação de um vídeo nas redes sociais de Saulo Vianna, em que o parlamentar diz sofrer perseguição.



No vídeo, ele afirma que querem impedir que tome posse do cargo de deputado estadual no dia 1º de fevereiro e que vai reagir à vexação. “As dificuldades e ataques existem na política, mas sigo firme e forte na missão de fazer um bom mandato para as pessoas do meu Amazonas”, disse.

Em outro trecho, Saulo Vianna complementa que “estão querendo tomar no tapetão o mandato que os eleitores ajudaram a conquistar”. O deputado e sua assessoria foram procurados pela reportagem, mas não retornaram contato até a publicação desta reportagem.

Em contrapartida, o ex secretário de Segurança Pública rebateu as acusações indiretas feitas por Saulo Vianna. “Não se pode chamar de inocente quem trapaceia e comete fraudes durante o processo eleitoral. Estamos vivendo uma nova era na política. Chega de eleição suja”, disse. Coronel Amadeu reiterou, ainda, que sua participação no pleito se deu de forma limpa e que confia e aguarda as decisões da Justiça.

Saulo Viana | Foto: Divulgação

Prisão



A pedido do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, a Justiça Federal determinou a prisão temporária de Saulo Vianna. A prisão foi realizada no dia 7 de dezembro de 2018, a apenas dez dias da cerimônia de diplomação dos deputados eleitos no pleito. Ele era investigado pelos crimes de corrupção e associação criminosa. Durante o período em que esteve preso provisoriamente, o deputado teve as contas julgadas e reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE – AM).

Os magistrados apontaram quatro irregularidades nas contas enviadas por ele à corte eleitoral: não contabilização de doações estimadas (que somam quase 85% dos recursos), ausência de relatório financeiro, não rateio de despesas com transportes e problemas em doações que fez para outros candidatos. O tribunal afirmou, na época, que as falhas comprometem a transparência durante o período eleitoral e são consideradas graves.

Saulo Vianna foi solto cinco dias depois, no dia 12 de dezembro. Mesmo em liberdade, ele não compareceu à cerimônia de diplomação, mas foi diplomado da mesma forma. Estreante na política, Saulo foi o nono deputado mais votado Amazonas, com 27,8 mil votos. Seu partido, o PPS, não fez coligação e ele foi o único deputado eleito pela sigla.