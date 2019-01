Manifestantes realizam protesto contra reeleição de Renan Calheiros

Manaus - Cerca de cinco movimentos de direita no Amazonas, realizaram uma manifestação contra a participação do senador Renan Calheiros à reeleição à presidência do Senado Federal. O protesto iniciou às 17h, desta sexta-feira (17), em um posto de combustível, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. O ato também foi realizado em vários estados no Brasil.

De acordo com o líder do movimento “Direita Amazonas”, Carlos Locoli, de 35 anos, o senador Renan Calheiros é uma ameaça à presidência do senado. Ainda de acordo com ele, o senador é acusado de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, improbidade administrativa, tráfico de influência, crimes contra o meio ambiente e outros.

“Ele é um senador ficha suja e por isso pedimos “fora Renan”. Ele está na briga concorrendo para a presidência do senado, mas vamos lutar para que isso não ocorra”, disse.

| Foto: Johny Vasconcelos

Segundo o líder do movimento “Nas Ruas”, Matheus Dias, de 20 anos, um dos objetivos da manifestação, também, é pressionar os senadores do Amazonas e do Brasil a não votarem no Renan Calheiros.

“O Renan tem uma longa ficha suja, responde a inquéritos policiais, foi citado em deleções premiadas. A nossa intenção é conscientizar a população de que ele não merece estar à frente de uma instituição tão grande”.

Alguns representantes dos movimentos no Amazonas estarão na próxima semana em Brasília – DF para reivindicar contra a participação à reeleição do senador ao Senado Federal. A eleição acontecerá no dia 01 de fevereiro.

