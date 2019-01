“A gestão inteira está carcomida”, diz Almeida sobre governo passado

Vice-governador do Amazonas e secretário de saúde Carlos Almeida | Foto: Ione Moreno

Manaus -Empossado há menos de um mês, o vice-governador do Estado e secretário de Saúde, Carlos Almeida (PRTB), em entrevista ao Portal EM TEMPO, afirma que “a gestão inteira está carcomida” e que o sistema público, sobrevive da iniciativa dos servidores para não parar atendimentos. “A saúde só não entrou em colapso porque os profissionais da área lidam de forma muito dedicada”, acrescentou.



Ainda em processo de levantamento de todos os problemas da pasta, Almeida informa que tudo na área é problemático e que serão tomada medidas para reabastecer a Central de Medicamentos (Cema) e evitar que remédios passem da validade.

“Mais 1,5 mil itens são necessários para repor na Cema, 892 estavam sem estoque. Mas os problemas de natureza financeira orçamentária do Estado ainda são um entrave. A secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz) e a Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais – (CCGov) já estão alinhadas para permitir este fluxo de compra”, disse.

Ao esclarecer como funcionar os critérios para a chegada desses medicamentos em unidades de saúde, o secretário informa que serão realizadas reuniões com os gestores de unidades, para que se possa ser fornecido para locais com estado mais crítico de falta de remédios, os itens que serão adquiridos.

“Vamos precisar fazer uma modificação na gestão na própria central de medicamentos, para que a demanda que age das unidades seja automatizada. Isso vai ser necessário uma análise criteriosa a respeito dos processos licitatórios dentro da própria central de medicamentos para gestão dessa logística e até onde nos constam até o primeiro momento nós estamos fazendo uma análise preliminar”, acrescentou.

Projetos para pasta

Questionado sobre projetos para a pasta, a curto e médio prazo, Carlos Almeida cita que a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) não pode seguir mensalmente não cumprindo suas obrigações.

“Nossa prioridade é fazer com que haja a sensação desses débitos e que se consiga fazer os pagamentos mensais. O retroativo é um problema enorme, mas é um compromisso do governo Wilson Lima, que as dívidas sejam honradas. Mas não dá para somar o montante que se tem hoje com as despesas anteriores. E fazer um planejamento de quanto vamos poder pagar do retroativo”, explicou.

Convocação de concursados

Sobre a convocação de aprovados no concurso da Susam, ele explica está atendo ao mês de abril, prazo que encerra a chamada para novos servidores.

‘Não podemos afirmar que chamaremos agora. O grande problema é que isso implicará no estouro do limite prudencial, já ultrapassado e, precisamos saber como isso será feito junto com a implicação de data base que existe no mês seguinte, em maio. Vamos tentar fazer de tudo para que tudo seja realizado”, informou.

Para ele, em termos práticos, as necessidades que devem ser solucionadas de forma imediata é a questão remuneratória, tanto da rede pública, quanto do serviço terceirizado. Já o sobre o abastecimento de medicamentos deve ocorrer em até seis meses.

“Para que seja regularizado e não tenha situação de crise que semanalmente temos que resolver”. Nessa esfera ainda encontra-se a agilidade nos procedimentos para que haver a informatização da rede e a sistematização, para trabalhar em sintonia com o sistema nacional de Saúde. “Acreditamos que demore quarto anos de governo”, finalizou.

Outra situação são os fluxos e procedimentos para que se implemente transparência e informatização que vai de demorar anos. E a outra situação é o reflexo para desaforamento da rede para trabalhar em sinergia em nível nacional, acreditamos que demore quatro anos de governo.

