'Arma dentro de casa é um perigo e, na rua, mais ainda', diz ouvidor

João Victor Tayah é ouvidor geral do Sistema de Segurança do Amazonas | Foto: Márcio Melo

Manaus - Dono de um currículo com mais de 19 aprovações em concursos públicos por todo o país, João Victor Tayah foi nomeado para o cargo de Ouvidor-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, no dia 11 de janeiro.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, possui trajetória na Polícia Civil, em que é delegado desde 2014, além de professor em cursos preparatórios e faculdades. Na política, é filiado ao PSOL e foi candidato a vereador em 2016 e mais tarde, na eleição suplementar de 2017, ao cargo de vice-governador, ao lado de Luiz Castro (Rede).



Ao EM TEMPO, o novo ouvidor detalha metas para a gestão e os principais desafios vividos pela segurança pública atualmente. Ele se diz contrário à flexibilização da posse de armas e chama de falacioso o discurso de que policiais têm desvantagem ante os criminosos em incursões.

EM TEMPO – Qual o seu papel enquanto ouvidor e como funciona a rotina à frente do cargo?



João Victor Tayah – Assumimos o desafio nessa semana. Num objetivo geral, a ouvidoria tem como atribuição manter diálogo com a população sobre como está se desenvolvendo o sistema de Segurança Pública. O sistema abrange as polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran). Todas as demandas apresentadas sobre algum tipo de desvio comportamental de policial ou alguma ocorrência que não recebeu o devido atendimento por parte desses agentes policiais, sugestões e até mesmo elogios são de atribuição da ouvidoria. Somos um canal de diálogo permanente com a sociedade, líderes comunitários e associações para pensarmos juntos em soluções às demandas apresentadas.

EM TEMPO – Desde que assumiu o cargo, é possível mensurar a quantidade de denúncias feitas?



João Victor Tayah – Ainda não. Estamos no trabalho inicial de arrumar a casa para começarmos a trabalhar, tentando trazer para cá um corpo de servidores que possa dar o suporte necessário para a realização de um bom trabalho. Precisamos resolver pendências iniciais para fazermos levantamentos estatísticos, controle administrativo e documental.

EM TEMPO – Na sua avaliação, quais os principais desafios enfrentados pela Segurança Pública no Amazonas?

João Victor Tayah –Passamos por uma gestão governamental em que a Segurança Pública não foi tratada com a devida prioridade. Por essa razão, presenciamos índices de criminalidade aumentando e a população se sentindo desprotegida. O governador Wilson Lima tem dado à Segurança Pública todas as ferramentas e mecanismos necessários para que vejamos melhorias significativas nessa questão. Estamos confiantes de que vamos conseguir superar dificuldades impostas pelo governo anterior. O desafio maior, hoje, é fazer um rearranjo administrativo e institucional para tentar superar entraves criados por uma má gestão. Porém, temos uma questão política, social e econômica que cultua a apologia à violência como solução para a violência. Os agentes policiais são responsáveis por assegurar que os direitos sejam cumpridos; a população tem que enxergá-los como aliados. Porém sabemos que a segurança pública atua na consequência dos problemas, e não nas causas. As causas da criminalidade e violência surgem na deficiência da educação, geração de emprego e renda e na desigualdade social; são áreas de atuação em que o Estado tem falhado. Precisamos ter consciência de que não vamos solucionar o problema se continuarmos trabalhando apenas nas consequências dele. No Brasil, a atividade policial possui um risco tão grande que é a que mais promove mortes no mundo, tanto de policiais quanto de civis. Não está dando solução e vamos continuar sem solução dessa forma.

EM TEMPO – Como o senhor enxerga o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) que flexibiliza a posse de armas?



João Victor Tayah – Particularmente, não enxergo de forma positiva. Da mesma forma que uma pessoa treinada para o exercício de atividades policiais eventualmente venha a cometer erros, imagine quem não tem o preparo devido para manusear uma arma de fogo. O risco de haver acidentes entre vizinhos, amigos e casais é muito grande. É um risco pela questão de você, num momento de desequilíbrio, praticar um ato que vai prejudicar a sua vida de forma definitiva e a vida de outra pessoa. É uma proposta que não vai resolver a criminalidade. É um discurso falacioso. Uma arma dentro de casa é um perigo; uma arma na rua é um perigo maior ainda.

EM TEMPO – Essa medida, de certa forma, retira do Estado a responsabilidade de garantir a segurança?



João Victor Tayah – Sim. Dá ao cidadão uma falsa impressão de que ele é capaz de promover a própria segurança e retira do Estado a capacidade de dar soluções para o problema. Carregar uma arma é uma responsabilidade muito grande.

EM TEMPO – Muitos policiais dizem que não têm autonomia para atirar em incursões, o que daria vantagem a bandidos. Qual sua opinião sobre o tema?



João Victor Tayah – Existe resguardo jurídico para a atuação policial. Todo esse discurso criado acerca da vulnerabilidade do policial em ações policiais é falacioso. Quando o policial precisa agir para defender a própria vida e a de outra pessoa, existem excludentes de licitude que o favorecem, como o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa, que são hipóteses legais que retiram dele a responsabilidade penal daquilo que cometeu. O abrigo jurídico para a atuação policial existe. É ilusão dizer que o policial está vulnerável porque está de mãos atadas contra a bandidagem. Toda vez que a vida do policial estiver em risco, se houver uma pessoa armada, ele está autorizado a usar sua arma para conter aquela ameaça. Existem mecanismos jurídicos para protegê-lo. Esse é um discurso falacioso. Você inventa um problema que não existe e se apresenta como solução.

EM TEMPO – Como o senhor analisa a realização das audiências de custódia?



João Victor Tayah – O procedimento adotado por quem é surpreendido em flagrante delito é a condução imediata à delegacia de polícia. Lá, o delegado verifica as circunstancias legais e constitucionais para autorizar ou não a prisão em flagrante. Em sendo decidido pelo auto de prisão, num prazo de 24 horas o flagranteado é encaminhado a uma audiência perante o juiz, para a realização da audiência de custódia, onde também estarão presentes um promotor de justiça e um defensor público. O juiz então decidirá se a pessoa permanece presa ou se colocada em liberdade. É um instrumento de garantia a quem comete um delito. Porém o código de processo penal já estabelecia que, lavrado o flagrante, nós delegados temos o dever de encaminhar o flagrante à Justiça num prazo de 24 horas. A audiência de custódia acabou sendo o instrumento que assegurou o exame judicial imediato da prisão. Se ela vem para beneficiar e assegurar a preservação de direitos fundamentais, vejo de forma positiva, mas por outro lado, seria desnecessária porque o delegado, como autoridade policial de notórios conhecimentos jurídicos, já faz o juízo de admissibilidade da prisão, bastando que a Justiça fizesse seu papel dentro do que o código processual penal estabelece.

