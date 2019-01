Seguidores do 'Mito' ignoram denúncias, diz líder do Movimento Livre

Questionado sobre qual o senador com o perfil ideial para a presidência, Jhony explicou, que hoje, na política, a exemplo do que aconteceu na eleição para governador do Estado, se trabalha com a opção “menos pior” | Foto: Reprodução

Manaus - O líder do Movimento Brasil Livre no Amazonas (MBL-AM), Jhony Oliveira de Souza, revelou que integrantes do grupo têm criticado o posicionamento informativo do movimento, referente aos escândalos envolvendo uma possível lavagem de dinheiro realizada pelo senador eleito Flavio Bolsonaro (PSL), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

“Os seguidores do mito estão ignorando o fato e não querem que isso se espalhe”, afirmou. Por enquanto, ele descarta qualquer mobilização solicitando medidas drásticas, a menos que se comprovem a irregularidade e a articulação para “abafar” o caso.

Com as investigações ainda em curso, o líder se concentrou em realizar o ato Fora Renan na última sexta-feira, em frente ao Jardim Europa, na Ponta Negra, Zona Centro-Oeste de Manaus. Para ele, a manifestação acontecerá para que Renan abandone a candidatura de presidente do Senado.

Ao elencar os pontos negativos para o ato, ele aponta que Renan tem 14 investigações, não tem reputação para o cargo e não representa o momento de renovação política, que o país vive.

“O evento acontecerá em sintonia com todos os Estados com senadores, que ainda não manifestaram seu voto. No Amazonas, apenas o senador eleito Plínio Valério (PSDB) manifestou-se contra Renan. Já Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD) não responderam ao nosso contato pelo Facebook e Whattsapp”, informou.

Menos pior

Questionado sobre qual o senador com o perfil ideial para a presidência, Jhony explicou, que hoje, na política, a exemplo do que aconteceu na eleição para governador do Estado, se trabalha com a opção “menos pior”.

“Desejamos que exista um candidato que represente o país e que trabalhe para aprovar as pautas do governo, qualquer um, menos o Renan”, acrescentou. E, para que esta mobilização seja concluída com sucesso, o movimento promete, ainda, um ato na frente da casa do Renan. O MBL entrou ontem com uma ação, para tentar barrar a candidatura de Renan.

Ao falar sobre os posicionamentos do MBL, Jhony reforma que a página é apenas para divulgação de informações.

“Acreditamos, que qualquer político, independente de quem seja, deve ser investigado. O problema do filho do presidente não tem relação com o governo e não deve afetar o governo. Estamos acompanhando tudo o que está contendo, e seja o corrupto de esquerda, direita ou centro deve ser investigados”, explicou. O líder defende ainda que haja aprofundamento das investigações.

“O papel do MBL é informar e não há nada de errado nisso, mesmo que a Família Bolsonaro não goste”, disse ao referir-se a declaração pejorativa declarada, ontem, por Carlos Bolsonaro (PSL).

“Fomos para rua contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), iremos contra o Renan Calheiros (MDB) e iremos para rua fazer manifestação sempre que for detectado irregularidade na atuação de algum politico”, explicou. Atualmente o MBL-AM conta com 150 cadastrados, que mobilizam atos e reúnem para debates políticos. Entre alguns deles, está o curso de “Fundamentos Teóricos e História Básica da Origem do Liberalismo”, que acontecerá no dia 6 de fevereiro, na Faculdade Esbam. A inscrição será realizada mediante a entrega de alimento perecível.

