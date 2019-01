Quem muito fala, mais é votado no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus - Dados levantados pela diretoria de apoio legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) apontam que os parlamentares que mais se pronunciaram na tribuna da Casa em 2018, último ano da 18ª legislatura, foram os que obtiveram êxito nas urnas após as eleições de outubro.

O levantamento aponta que, entre os dias 1º de fevereiro e 21 de dezembro do ano passado, os deputados subiram à tribuna mais de duas mil vezes.

José Ricardo

O parlamentar que mais subiu à tribuna foi o deputado estadual José Ricardo (PT), que contabilizou um total de 207 pronunciamentos. Conhecido por prestar contas junto à população em cima de uma Kombi nos terminais de ônibus, ele foi eleito deputado federal mais votado no Amazonas, com mais de 197 mil votos.

Ele afirma que é preciso respeitar o direito da população de saber o que está acontecendo e, para isso, é necessário que o parlamentar se manifeste em relação aos interesses coletivos.

“Nosso trabalho, por essência, é falar. Falar com o povo, levar informações, questionar quando necessário, apresentar propostas. Além da parte legislativa, que inclui elaborar projetos e fiscalizar. Precisamos dialogar com a sociedade na tribuna e fora dela”, disse.

O petista acrescentou, ainda, que esse fator contribui para que o mandato ganhe visibilidade perante os eleitores e, consequentemente, isso pode ser refletido no resultado dos pleitos.

“É um ingrediente que ajuda no quesito eleitoral, não há dúvidas. Não é um fator decisivo, mas os pronunciamentos sempre dão à sociedade a certeza de que aquele parlamentar está trabalhando e defendendo propostas”, completou.

Luiz Castro

Luiz Castro (Rede) foi o segundo no rol dos que mais usaram a tribuna do ano passado. Ao todo, foram 185 pronunciamentos. Candidato ao Senado em 2018, ele obteve destaque na disputa, ficando em terceiro lugar, com 577.452 votos.

Mais tarde, foi escolhido pelo governador Wilson Lima (PSC), a quem apoiou durante o pleito, para estar à frente da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc).

“Enquanto deputado estadual, sempre acreditei que a tribuna da Aleam era onde eu conseguiria prestar contas aos cidadãos. Sempre fiz questão de me pronunciar para aproximar o mandato, que é representação pública, da população do Amazonas.

Ao longo dos últimos anos, não só me manifestei como também cedi aquele espaço para representantes de movimentos, categorias e instituições também falarem. É um espaço de comunicação que nos faz ser acessado por todos”, explicou

Para ele, é preciso entender que na tribuna é preciso tratar das demandas da sociedade para que a voz dos parlamentares seja a voz do povo e ressaltou que, além desse canal de comunicação, seu mandato também realizava a saída a campo, visitas e fiscalização na rua.

Serafim Corrêa

O terceiro que mais se pronunciou foi Serafim Corrêa (PSB). Reeleito para o segundo mandato consecutivo, ele subiu à tribuna num total de 160 vezes. Ele explica que essa é a melhor maneira de prestar contas permanentemente com o eleitorado.

“Parlamento vem de parlar, ou seja, falar. É na tribuna que manifestamos nossas posições políticas, cobramos soluções de problemas e encaminhamos pleitos. Essa é uma das missões de um deputado”, afirmou.

Fala Analista

De acordo com o cientista político Helso do Carmo, esses pronunciamentos podem refletir diretamente na visibilidade do parlamentar. Para ele, quanto mais o parlamentar se pronuncia e demonstra seus posicionamentos, mais ganha reconhecimento da parte do eleitorado e de seus pares.

“Nacionalmente, e até mesmo no paramento de outros países, isso tem uma relação direta, sim. Os deputados que mais se pronunciaram e tiveram êxito nas eleições, demonstraram ter colocações propositivas, tocaram em assuntos que eram de interesse coletivo e mostraram conhecimento da causa, o que ajuda muito. Esses posicionamentos, somados a uma boa fundamentação, vão mostrando quem é o parlamentar”, ressaltou.

Pouco falaram

Os dados da diretoria também levaram em consideração parlamentares que economizaram no vocabulário e fizeram pouco uso da tribuna. Entre eles estão os deputados Mário Gomes (PSD), com 12 pronunciamentos, Francisco Souza (Podemos), que somou 13 pronunciamentos, e Dr. Gomes (PRP), que contabilizou 19 idas à tribuna.

A 18ª legislatura termina no dia 31 de janeiro e, a partir do dia 1º de fevereiro, a Aleam retorna os trabalhos legislativos com a nova composição.

Leia mais:

Em 45 minutos, Bolsonaro destacará abertura econômica e democracia

Luiz Castro toma posse como secretário da Seduc-AM