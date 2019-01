Rodrigo Maia vem à Manaus para selar apoio da bancada amazonense

Presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), desembarca em Manaus na manhã desta quinta-feira (24), para um encontro com deputados federais do Amazonas | Foto: Em Tempo

Manaus - De olho no segundo mandato à frente da Câmara dos Deputados, o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), desembarca em Manaus na manhã desta quinta-feira (24), para um encontro com deputados federais do Amazonas que farão parte da nova composição da bancada em Brasília a partir de fevereiro.



Principal articulador da visita, o deputado federal Delegado Pablo Oliva (PSL) ressaltou que a presença de Maia no estado deve trazer para a discussão pautas da Câmara para o Amazonas. “É importante discutirmos o melhor para o Amazonas”, afirmou.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do deputado, Maia enaltece a Zona Franca de Manaus e afirma que sua vinda é uma forma de reafirmar o compromisso com o modelo econômico. “Esse modelo preservou a floresta Amazônica e gerou empregos numa região onde, no passado, era muito difícil de conseguir trabalho. Vamos reafirmar nosso compromisso com a Zona Franca, com o Amazonas e com o Brasil”, disse.

A reunião acontece no início da tarde, durante almoço oferecido pelo senador Omar Aziz (PSD). Pelo menos sete dos novos parlamentares devem participar da reunião com Maia. Além do delegado Pablo, os deputados Átila Lins (PP), Bosco Saraiva (SD), Capitão Alberto Neto (PRB), Delegado Pablo Oliva (PSL), Marcelo Ramos (PR), Sidney Leite (PSD) e Silas Câmara (PRB) estarão presentes.

O deputado José Ricardo (PT) não irá participar da reunião porque, segundo ele, ainda não houve definição oficial da bancada acerca do apoio, mas que deve definir sua posição na próxima semana. “Espero que seja quem for o presidente da Câmara, apoie o Amazonas. A nova bancada ainda não definiu quem vai apoiar. Vou discutir isso em Brasília semana que vem”, explicou.

Após a reunião, Rodrigo Maia seguirá para uma visita à fábrica da LG, no Distrito Industrial, onde concederá entrevista coletiva. Além do Democratas, partido do atual presidente, sua candidatura recebeu adesão de siglas como o PSL, PSD, PRB, PSDB, PROS, PR, PPS, PSC e Podemos. No dia 15 de janeiro, o PCdoB, de Manuela D’Ávila, anunciou que também apoiava a reeleição de Maia.

O partido acompanhou a decisão do PDT, de Ciro Gomes, o que desagradou parte da militância das duas siglas, uma vez que Rodrigo Maia é o candidato do PSL, do presidente Jair Bolsonaro, aquém fazem oposição. Em contrapartida, partidos de esquerda e centro se organizam para a formação de um “blocão” de oposição ao presidente da Câmara, liderados por Marcelo Freixo (PSOL). Partidos como PT, PSB e PSOL lideram as discussões e devem tentar atrair as duas siglas que seguem com Maia.

Disputarão a vaga com Rodrigo Maia, oito deputados já anunciaram candidatura à Presidência da Câmara: Alceu Moreira (MDB-RS), Capitão Augusto (PR-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG), JHC (PSB-AL), Kim Kataguiri (DEM-SP), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ). Kim Kataguiri (DEM), que também participava da disputa mesmo sendo do partido de Maia, retirou sua candidatura nesta quarta-feira (23) e anunciou apoio a Marcel van Hattem.

Rodrigo Maia comanda os trabalhos da Câmara dos Deputados desde 2016. No início de janeiro, Bosco Saraiva, Marcelo Ramos e Capitão Alberto Neto já sinalizavam apoio à reeleição de Maia. O restante da bancada deve se posicionar após a reunião de hoje.