Vereadores de Manaus conhecem BRT de Belém

Manaus - Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Rosivaldo Cordovil (Podemos) e Chico Preto (PNM) fizeram nesta terça-feira (23), uma viagem a Belém, no Pará, para conhecer o sistema de mobilidade urbana do local, a partir do funcionamento de Transporte Rápido por Ônibus (Bus Rapid Transit, o BRT).

De acordo com o presidente da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade (Comtmua), vereador Rosivaldo Cordovil (Podemos), a Câmara não pode deixar de discutir um tema tão importante à sociedade, como o BRT.

Ele acredita que o sistema de Transporte Rápido por Ônibus é o melhor modelo a ser adotado pelo Executivo Municipal para resolver o problema de transporte coletivo de Manaus.

"O vereador Chico Preto e eu estamos a caminho de Belém para conhecer esse sistema de Transporte por Ônibus e, quando retornamos no dia 25 de janeiro, vamos estudar uma forma de repassar todo conhecimento adquirido sobre o sistema aos demais vereadores", argumentou antes do embarque.

Para o vereador Chico Preto, o principal objetivo da viagem é dar continuidade ao debate em ralação aos desafios das melhorias para o transporte urbano da cidade de Manaus. "Vou a Belém com o propósito de fazer comparações sobre os projetos de mobilidade para o transporte coletivo. Já estive em Bogotá em 2017 conhecendo a realidade local, agora quero conhecer a referência desta mobilidade do BRT aplicada no Norte", informou.

Chico Preto ressaltou ainda que essas viagens agregam não apenas conhecimento técnico, mas confirma a necessidade da implantação deste sistema em Manaus, fazendo que o desenvolvimento social e econômico local tenha novos nortes.

BRT

O BRT (Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido por Ônibus é um sistema de transporte coletivo de passageiros que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura e eficiente por meio de infraestrutura segregada com prioridade de ultrapassagem, operação rápida e frequente, excelência em marketing e serviço ao usuário.