Programa de privatização será apresentado ainda neste semestre

Nela, um dos aeroportos que despontam com maior interesse da iniciativa privada é o Eduardo Gomes | Foto: Divulgação

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar sobre um programa de privatizações que deverá ser apresentado ainda neste semestre. Uma das joias privatizáveis é a estatal dos aeroportos, a Infraero.

Nela, um dos aeroportos que despontam com maior interesse da iniciativa privada é o Eduardo Gomes, em Manaus. Somente em cargas, ele é o terceiro em volume movimentado, perdendo apenas para Guarulhos (SP) e Tom Jobim (RJ).

E o preço final

O principal atrativo diz respeito à pujança do Polo Industrial de Manaus, que traz muitas máquinas e equipamentos usados na produção, bem como matérias-primas e componentes por via aérea e devolve produtos acabados pelo mesmo modal. Ou seja, aviões chegam e voltam carregados de Manaus. Mas e o frete? Privatizado, ele ficará mais caro? Questões para Paulo Guedes resolver.

Climão favorável

E por falar em voos na Amazônia, o aeroporto Júlio Belém, em Parintins, ganhou uma estação meteorológica de superfície. Os equipamentos que compõem a estação foram doados à prefeitura local, operadora do aeroporto, pelo Ministério da Defesa.

Detalhes técnicos

A estação meteorológica é do tipo SH-10, custou mais de R$ 1 milhão e foi instalada em uma das cabeceiras da pista do aeródromo do município. Só falta agora acabar com o risco aviário representado pelos urubus.

SUMIDOS

Já quase no fim do recesso da Assembleia, está uma dificuldade encontrar os deputados que não se reelegeram - a exceção é David Almeida, que tem planos para os próximos dois anos. Deputados como Platiny Soares e Sabá Reis simplesmente sumiram do mapa e não querem saber de política.

Na mesma balada, os novos deputados também não querem se expor antes de assumir o mandato e encontrar os grupos com os quais vão se articular.

Amigo dos autistas

O vereador de Manaus André Luiz (PTC) destinou R$ 50 mil, por meio de uma emenda parlamentar, à Associação de Amigos do Autismo no Amazonas (AMA)

O recurso vai beneficiar atendimentos terapêuticos, sociais e pedagógicos de pessoas com transtorno do espectro autista e de seus familiares.

Maia em Manaus

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estará em Manaus hoje para conversar com deputados federais amazonenses sobre a candidatura dele à reeleição para a presidência do Parlamento.

O almoço com ele na casa do senador Omar Aziz (PSD) terá a presença de sete dos oito parlamentares amazonenses eleitos para representarem o Estado em Brasília.

Tô fora

Somente o petista José Ricardo não irá ao encontro. Segundo o “Homem da Kombi”, a bancada do PT não definiu quem apoiará. “Espero que, seja quem for o presidente da Câmara, apoie o Amazonas. A nova bancada ainda não definiu quem vai apoiar. Vou discutir isso em Brasília semana que vem”, explicou.

Embora esteja fora da próxima legislatura, o deputado Pauderney Avelino (DEM) vai acompanhar todo o períplo de Rodrigo Maia no Amazonas. Colegas de partido, eles estão juntos no apoio ao governo de Jair Bolsonaro.

Trabalhando nas férias

Os vereadores de Manaus Chico Preto (PMN) e Rosivaldo Cordovil (Podemos) deixaram de lado suas férias e embarcaram ontem (23) a Belém (PA), onde conhecerão o modelo do Bus Rapid Transit (BRT) na cidade vizinha.

Referência do Norte

Chico Preto afirmou que o sistema de transporte público de Belém é uma referência para o Norte do país e poderá servir de modelo para capital amazonense. “ Vou a Belém com o propósito de fazer comparações sobre os projetos de mobilidade para o transporte coletivo. Quero conhecer a referência desta mobilidade do BRT aplicada no Norte –, destacou.

Só dia 6

A ida dos parlamentares é digna de aplausos. Vale lembrar que a Câmara Municipal de Manaus (CMM) só retoma os trabalhos no dia 6 de fevereiro.

Isso é o Brasil

E o deputado federal Felipe Souza (PHS) segue aparecendo no site da Câmara Municipal como vereador de Manaus, embora ele tenha sido substituído por Roberto Cidade. A situação de ambos é sui generis, pois assumiram os atuais postos por apenas pouco mais de um mês (meio de dezembro até fim de janeiro).

E mais

Em Brasília e em Manaus, Souza e Cidade receberam as verbas e benefícios inerentes aos cargos nas respectivas Casas Legislativas, mas apenas estão aguardando a chegada de primeiro de fevereiro para estarem juntos na nova legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas, quando também vão receber os benefícios e ajudas financeiras dadas aos novos deputados.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

Gisele Lopes assume vaga no TRE/AM

Vale tudo por vaga na Assembleia Legislativa