Candidato único: Josué Neto deve ser aclamado presidente da Aleam

Manaus - Assim como ocorrido em dezembro do ano passado, quando Joelson Silva (PSDB) foi aclamado presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a apenas cinco dias até o início da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a expectativa é de que o fenômeno também ocorra com o deputado estadual Josué Neto (PSD). Com eleição marcada para a próxima sexta-feira (1), ele é candidato único à presidência da Casa e deve ser aclamado pelos parlamentares

Renovação política?

Cientista político diz que aclamação de Josue Neto pode não ser bem vista por quem exigia renovação política | Foto: Ione Moreno

No entanto, a aclamação do parlamentar pode não ser bem vista para quem exigia renovação na política. O cientista político Carlos Santiago explica que a Aleam terá 50% de renovação em sua composição, mas que nenhum dos novatos se colocou na disputa para mudar o status quo na casa.

“Colocar a presidência da Aleam sob o comando de Josué Neto é uma indicação de que não houve renovação de quadros. A aclamação mostra que não houve mudança apesar da população ter dado seu recado nas urnas. Não houve ousadia por parte dos novos parlamentares”, afirmou.

Quarto mandato de Josué Neto

A partir da próxima semana, Josué Neto, que já foi presidente da Casa no biênio 2015-1016, inicia seu quarto mandato. Esse status se deu após a desistência dos três candidatos que estavam na disputa: Dermilson Chagas (PP), Serafim Corrêa (PSB) e Belarmino Lins (PP).

Desistência de Dermilson Chagas

Reeleito com 31.625 votos, Dermilson Chagas manifestou intenção de disputar a vaga logo após o resultado do pleito. Em dezembro, no entanto, desistiu da disputa e passou a pedir votos a Belarmino Lins, seu correligionário. Mesmo formando alianças, Belão anunciou na última quarta-feira (24) que também estava abandonando a disputa.

Por meio de nota pública, o parlamentar justificou que se retirou em nome da “pacificação do Parlamento”. Na próxima semana, ele dá início ao seu oitavo mandato como mandato estadual, além de já ter ocupado a presidência por três mandatos consecutivos entre os anos de 2005 a 2010. O deputado ressaltou, também, que a decisão lhe permite dedicação com mais afinco ao mandato.

“Estaremos sempre atentos à novel administração para que ela jamais se distancie das aspirações da coletividade e do povo amazonense, único titular deste Mandato a nós todos conferido. Com esta decisão, buscamos pacificar o Parlamento do Amazonas para que atue dentro dos preceitos da união e da ultimada preservação do interesse público do nosso Estado”, disse.

Desistência de Serafim Corrêa

Terceiro nome a deixar a corrida pela presidência, Serafim Corrêa também se manifestou por meio de nota, onde afirma que não vai concorrer a outras vagas na Mesa Diretora da Casa e que dessa forma pode se dedicar integralmente ao mandato. A aclamação de Josué Neto, assim como a atitude de trabalhar em sintonia com o governo do Estado, são vistas de forma positiva pelo parlamentar.

“Essa postura não atrapalha o trabalho da Assembleia porque quem fiscaliza são os deputados. Ele (Josué Neto) será presidente do Poder”, afirmou.

Desistência de Belarmino Lins

Na noite de quinta-feira (25), o deputado Belarmino Lins retirou a candidatura à presidência alegando que essa era a vontade da maioria dos parlamentares. Leia mais aqui: Belarmino Lins retira candidatura à presidência da Aleam

Apoio a Wilson Lima, no governo

Há de se ressaltar que a parceria não significa dizer que o próximo presidente vai concordar com todas as propostas do governo. É o que afirma o cientista político Helso do Carmo. De acordo com o especialista, é importante lembrar que o deputado caminhou ao lado do governador, Wilson Lima (PSC), durante a eleição, e que podemos esperar tentativas de agilizar as propostas vindas do executivo.

“Outros presidentes também agiam em parceria ou sintonia com o governo. Isso não o impede de continuar o trabalho de fiscalização exercido pelo parlamento. David Almeida (PSB) trabalhou dessa forma durante o governo de José Melo. Enquanto presidente, o dever dele (Josué) será delimitar propostas e escutar os deputados, que devem dar continuidade ao trabalho de fiscalização e postura propositiva”, analisou.

