Conheça o bloco dos parlamentares independentes da Aleam

O Dermilson Chagas (PP) foi escolhido para liderar o bloco dos parlamentares independentes na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) | Foto: Malika

O nome pode até sugerir, mas não tem nada a ver com o Carnaval, mas sim com a conjuntura política do Estado. O deputado Dermilson Chagas (PP) foi escolhido para liderar o bloco dos parlamentares independentes na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

— O bloco nasce de uma construção coletiva e disposta ao diálogo, com o objetivo de ajudar a governabilidade do atual governo –, explicou.

Abram alas

O bloco foi formado em plenário na manhã dessa quinta-feira (7), por meio de um documento protocolado na mesa diretora, informando a criação e os membros.

Comissão de frente

Além de Dermilson Chagas, o bloco dos deputados que atuarão de forma independente será formado por Álvaro Campelo (PP), que será o vice-líder; Adjunto Afonso (PDT); Belarmino Lins (PP); Felipe Souza (PHS) e Abdala Fraxe (Podemos).

Enredo

De acordo com Dermilson, os deputados vão trabalhar de forma independente.

A ideia é votar sempre a favor das questões vitais que representam o bem para o Amazonas.

— Precisamos criticar as coisas erradas e apoiar as coisas certas. É ajudar nas proposituras e nas discussões com o intuito de construir uma Amazonas melhor –, disse o líder do bloco.

Wilker xiíta

Único deputado declaradamente na oposição, Wilker Barreto (PHS) disse que ia fazer oposição sem xiitismo.

Mas está fazendo, sim. Ontem jogou o problema da saúde no colo do governador Wilson Lima, que não tem nem dois meses no cargo.

— Eu não posso dizer que o governador Wilson Lima é o responsável pelo caos, mas posso afirmar que ele e o vice (Carlos Alberto) agravaram a situação. A saúde precisa ter uma grande reformulação.

Livrou o negão

Tudo bem que Wilker agora é “Amazonino desde pequenininho”, mas dizer que Wilson é culpado pelo caos na saúde é exagerado, incoerente e até irresponsabilidade.

Quem ficou dois anos repetindo que ia arrumar a casa foi o aliado do deputado. Ou não?

O buraco é mais embaixo

O deputado Dr. Gomes (PSD), que nem líder do governo é, não aguentou ouvir a acusação de Barreto e lançou mão do microfone.

— A responsabilidade não pode ser jogada num governo que tem pouco mais de 30 dias. O governo do Estado não pode ser responsabilizado do caos que aí está há anos.

A profecia

Do ato de seus 73 anos, o deputado Serafim Corrêa fez uma profecia, com o pensamento voltado para o sistema de saúde do Amazonas.

— Está na hora desse modelo de terceirização da saúde ser implodido!

Origem do caos

Serafim justificou que o modelo que está aí levou a essa situação de caos na saúde.

— E o que eu defendo é aquilo que deveria ter sido feito há 30 anos, que é implantar o SUS no Amazonas.

Aluguel de mão de obra

No entanto, continua Sarafa, para implantar o SUS, é necessário fazer concurso público rapidamente e substituir essa estrutura de aluguel de mão de obra, que hoje “submete a população a um vexame muito grande”.

Nunca na história

A realidade, segundo o líder do PSB, é que no Amazonas nunca se conseguiu implantar o SUS.

— Ao contrário, os defensores do SUS há 30 anos são marginalizados na administração pública no Estado.

SUS Privado

Para Sarafa, o que nós temos aqui é um Sistema de Saúde Privado”, que gera valores absurdos e que são impagáveis”, disse o deputado do PSB.

Podemos fundir?

Os partidos PHS e Podemos estão em processo de fusão.

A sigla PHS será extinta, e os seus filiados serão migrados para o Podemos.

Saúde na UTI

Em discurso no pequeno expediente da Câmara dos Deputado ontem (7), o deputado federal José Ricardo (PT) pediu auxílio do governo federal ao sistema de saúde do estado do Amazonas.

Para Zé 13, a saúde no Estado passa por uma séria crise financeira.

Falou besteira

O deputado Márcio Labre (PSL-RJ) fez besteira, recebeu uma enxurrada de críticas e recuou.

Ele simplesmente deu entrada em um projeto de lei que previa a proibição de alguns do métodos mais eficazes de contracepção, como o DIU e a pílula do dia seguinte.

O corpo não te pertence

Labre passou a tarde rebatendo críticas que lhe eram dirigidas no Twitter.

Chegou a dizer a uma internauta que, após a concepção, o corpo da mulher não pertence mais a ela.

Para outra, respondeu que pílula do dia seguinte é aborto.

“Micro abortivos”

O projeto sugeria veto total de “comércio, à propaganda, a distribuição ou a doação” de anticoncepcionais.

Para o deputado, esses métodos seriam na verdade ‘microabortivos’.

