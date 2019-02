Invasão em casa de casal no Petrópolis foi acerto de contas, diz PC

Manaus - Enquanto as investigações sobre o assassinato de Carolina Reis da Silva, de 25 anos avançam, a polícia já trata o caso como acerto de contas do tráfico de drogas. Carolina e o companheiro, João Paulo, de 25 anos, foram atacados a tiros por homens encapuzados , na noite da última terça-feira (12), no Petrópolis. Ferido na cabeça, o homem foi internado em estado grave.

O Portal Em Tempo procurou a equipe de investigação Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros (DEHS) para saber mais detalhes sobre o crime.

De acordo com informações dos investigadores, a apuração do caso ainda está em andamento, mas pelas características é possível associar o crime a um acerto de contas.

“O caso é recente e as investigações continuam. O que sabemos é que o casal tinha ligação com o tráfico de drogas e teriam sido vítimas de um acerto de contas”, revelou um investigador, que preferiu não ter o nome divulgado.

Moradores do bairro relataram que não sabiam do envolvimento do casal com o tráfico, mas alegaram que João já tinha se envolvido em roubos.

“O que a gente ouvia falar aqui na área é que ele andou roubando durante um período. Eu sempre via ele sozinho pelo bairro. Acho que ficou com ela há pouco tempo”, relatou um morador, que também não quis se identificar.

Até o momento desta publicação, os criminosos ainda não haviam sido identificados.

João Paulo segue internado

João Paulo foi socorrido em estado crítico | Foto: Divulgação

João Paulo foi baleado no tórax e na cabeça. O estado de saúde dele é considerado crítico. Ele foi socorrido primeiramente para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Coroado e depois encaminhado para o Hospital e Pronto socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde segue internado.

Segurança reforça no SPA



Temendo alguma invasão de atiradores, como já ocorreu em outras casos como no HPS 28 de Agosto e Joventina Dias, no ano passado, o comando da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) reforçou o policiamento no SPA do Coroado, com uma viatura no local, até que João Paulo fosse transportado para o João Lúcio.

Leia mais:

Jovem de 15 anos morre baleado em campo de futebol na frente de amigos

Fiscal é esfaqueado três vezes após bater em homem com barra de ferro