Após pressão, Bolsonaro oficializa Alfredo Menezes na Suframa

Manaus - Alfredo Alexandre de Menezes Júnior é novo superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa). A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira (15) do Diário Oficial da União (DOU), assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da economia Paulo Guedes. Áppio Tolentino deixa o cargo e Alfredo assume o comando do órgão.

Alfredo Menezes é o terceiro militar a assumir a autarquia desde a sua criação. Ele é doutor em Planejamento, coronel reformado e foi um dos articuladores da campanha do presidente Jair Bolsonaro na Amazônia. Ele também é muito próximo do General Villas Boas, um dos nomes mais influentes do governo, com quem trabalhou em projetos do Exército na região.

Alfredo Menezes deu uma entrevista a uma rádio de Manaus, na manhã desta sexta-feira (15), onde diz que vai lutar pelos interesses da Zona Franca de Manaus.

“Realmente queremos retomar o crescimento econômico da Zona Franca”, disse ele.



O nome do coronel foi confirmado como titular da Suframa logo no início de janeiro, mas a oficialização veio com o registro no Diário atualizado desta sexta (15). Alfredo é filiado ao PSL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.



Quem primeiro confirmou a informação foi o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), Carlos Alexandre da Costa, durante um evento que marcou o início das atividades da pasta, ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) - incorporada pelo Ministério da Economia.

Na mesma publicação do Diário Oficial aparece a exoneração de Appio da Silva Tolentino, que esteve à frente da autarquia desde junho de 2017.



Deputado Federal Alberto Neto cobra nomeação do gestor da Suframa

Na última quarta-feira (13), o deputado federal Capitão Alberto Neto (PRB-AM) enviou um requerimento ao presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), solicitando ao ministro da economia, Paulo Guedes, a nomeação imediata de um gestor técnico para o órgão.

"A Zona Franca é primordial para a região, pois é por meio dela que muitas famílias têm emprego e renda. A economia do país e, principalmente, do Amazonas, é muito atingida quando há alguma ameaça ao Polo Industrial de Manaus, então é necessário que os ministros deem a atenção devida para escolha de um gestor para o órgão", disse.

O vereador Chico Preto defendeu o nome Coronel

O vereador Chico Preto (PMN) apresentou esta semana, na Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM), uma Moção de Apoio à nomeação do coronel da reserva do Exército Alfredo Alexandre Menezes Junior como superintendente da Suframa. O pedido foi acatado pela maioria dos parlamentares. Somente Cláudio Proença (PR) foi contrário ao apoio.

De acordo com Chico Preto, o coronel Menezes reúne capacidade técnica para gerir a autarquia, além de ter trânsito em Brasília, uma vez que é amigo pessoal do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) e afilhado de casamento do presidente da república Jair Bolsonaro (PSL).

“Há um forte lobby de políticos da velha política que querem continuar indicando nomes à Suframa. Não podemos aceitar isso. Desejo que se consagre a nomeação do coronel Menezes. Esse documento manifesta solidariedade a essa nomeação a fim de que a Suframa comece a sair do marasmo. A pior coisa é ter um Superintendente que não manda porque alguém está indicado, mas sem nomeação”, destacou.

Na avaliação do vereador, a nomeação de Menezes facilitará a retomada de discussões como o asfaltamento da BR-319 e a devolução da deliberação sobre Processo Produtivo Básico (PPB) das empresas à autarquia.

