Prefeito e superintendente da Suframa afinam discurso sobre a ZFM

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, reuniu seu secretariado na tarde desta segunda-feira (18), momento em que recebeu o novo superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), o coronel reformado do Exército Brasileiro, Alfredo Menezes, na sede do poder público municipal, Compensa, Zona Oeste.

Na ocasião, Arthur agradeceu a vista do superintendente e reforçou a necessidade da criação de um novo modelo para o Polo Industrial de Manaus (PIM), que garanta sua existência, uma vez que o modelo representa a preservação da Floresta Amazônica e suas riquezas naturais.

"A visita do coronel Menezes me revela duas coisas. Primeiro, a sua vontade de acertar e que vem da humildade própria de grandes pessoas. Segundo, a coincidência do nosso ponto de vista em relação à Zona Franca de Manaus e aos métodos para defendê-la. Essa aliança entre nós será muito útil para a cidade, o Estado e o País, para conscientizar o Brasil sobre a importância estratégica da nossa região. Tenho certeza de que o coronel fará uma grande gestão à frente da Suframa, que precisa ser revitalizada, fortalecida e renovada", pontuou o prefeito.

Arthur também enfatizou a importância da revitalização de toda a área do Distrito Industrial, para garantir novos investimentos no modelo.

"Já estamos com o processo licitatório em andamento e, em breve, iniciaremos os trabalhos para acabar com aquela buraqueira. O Distrito vai virar cartão-postal e, com isso, vamos transmitir confiança para os investidores. Será a primeira vez que os trabalhos de revitalização serão executados para valer, por quem entende do assunto", afirmou Arthur Neto, referindo-se ao fato da Suframa realizar convênio com a prefeitura para a revitalização das ruas do Distrito Industrial.

Ao ser indagado sobre uma possível colaboração da prefeitura em sua gestão, o superintendente da Suframa foi enfático ao dizer que pretende trabalhar junto ao Município.

"A prefeitura já colabora com a inspiração de uma grande liderança política e exemplo de homem público, embora já tenhamos firmado o compromisso de asfaltarmos o Distrito, com início neste ano, e tornarmos o local um ponto atrativo para quem chega a Manaus, principalmente para os empresários. Queremos buscar também a melhoria do nosso modelo de Zona Franca e, assim, garantir e gerar mais emprego e renda para a nossa população", assegurou o novo superintendente da Suframa, coronel Menezes.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

