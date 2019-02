Chico Preto parece ter 'um pote de mágoas' contra o prefeito de Manaus

Na sessão desta segunda-feira (18) da Câmara Municipal, Chico crucificou o prefeito e chegou a chamá-lo de “ fuleiro” | Foto: Divulgação

O vereador Chico Preto (PMN) pode até estar cumprindo seu papel de opositor, mas parece ter dedicado seus dois mandatos a bater no prefeito Arthur Virgílio (PSDB). Seja lá o que Arthur fez contra Chico, deve ter sido muito grave, porque o vereador “é um pote, até aqui, de mágoas”. E como bate pesado.

Por conta disso, bate pesado, muito pesado. Na sessão desta segunda-feira (18) da Câmara Municipal, Chico crucificou o prefeito e chegou a chamá-lo de “ fuleiro”, porque o prefeito descartou a implantação do Bus Rapid Transit (BRT).

Sonho meu

O BRT, que chegou a ser anunciado como prioridade por Virgílio dentro do Plano de Mobilidade (PlanMob), é um projeto que contempla a construção de mais sete terminais de integração, quatro Estações de Conexões e 50 quilômetros de pista segregada para uso exclusivo do transporte público.

Sem babita, o trem não anda

O problema que Chico Preto não quer compreender é que o custo total é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Agora, como torar o projeto da gaveta sem um centavo do governo federal?

Seis anos de Seca

Arthur, por ser tucano, ficou na maior seca no governo de Dilma Rousseff (PT) e, no governo Michel Temer (PMDB), foi vítima da indiferença do presidente em relação ao Amazonas.

Todas as obras tocadas pelo governo até agora foram feitas como verba própria, Solidariedade no páreo da prefeitura

Na manhã desse sábado (16), na sede do Solidariedade, aconteceu o “Encontro Anual de Filiados Detentores de Mandato”. Durante a reunião foi anunciado que o partido terá candidato a prefeito de Manaus.

Quem? Quem?

O nome para a disputa deverá ser definido após a grande programação de filiação partidária, que acontecerá na segunda semana de março.

Esse cara sou eu

Mas, como diz a máxima jornalística, uma imagem vale mais que mil palavras.

No anúncio de que a sigla sairá com candidatura própria em 2020, o presidente da sigla, deputado Bosco Saraiva, aparece falando diante de um gigantesco painel com sua foto, claro.

Quem será o candidato, hein? Façam as suas apostas!

Os números do Sarafa!

Dos dez municípios amazonenses que mais receberam recursos dos governos federal e estadual em 2018, cinco estão localizados na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

São eles: Manaus, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba. Os dados são do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB).

Tem dinheiro...

De acordo com Sarafa, o aumento nos repasses que chegaram aos cofres dos municípios do Amazonas é uma prova de que não faltam recursos aos prefeitos.

— O que falta é planejamento e gestão –, cutucou o líder do PSB.

...Dá pra fazer!

O deputado disse que o maior prejudicado é o cidadão que vive sem estrutura básica e serviços essenciais, principalmente no interior do Estado.

— Na ponta, quem sofre com essa situação é a população que mora em cidades sem estrutura básica e serviços essenciais. Mas cada cidadão pode exercer o controle social e fiscalizar os recursos que entram na conta de cada prefeitura

Raio-X da Educação

A deputada Therezinha Ruiz (PSDB) fará a instalação da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na tarde de hoje.

O foco será o levantamento técnico sobre a situação do ensino na capital e no interior do Estado, bem como propor ações visando à melhoria da política de educação.

Agora o Rei veste rosa

Roberto Carlos nunca gostou de se meter em política.

Mas, nesse domingo, na coletiva de imprensa da 15ª edição do Projeto Emoções em Alto Mar, no navio Costa Favolosa, mandou um indireta para a ministra Damares Alves, para quem “menino veste azul, menina veste rosa”.

O Rei surpreendeu o público ao surgir de camisa rosa e calça branca.

Me garanto

Perguntado sobre a novidade, sobretudo em tempos de “meninos vestem azul e meninas vestem rosa”, Roberto Carlos respondeu com bom humor:

— Estou vestindo rosa porque estou fugindo do azul, que virou um TOC. E, claro, porque me garanto como homem.

Boa notícia

Enfim, uma notícia boa para a Amazônia.

Cerca de 55 mil proprietários rurais serão beneficiados com a regularização de imóveis no Amazonas.

R$ 30 milhões

Para isso está sendo feito um repasse de R$ 30 milhões do Fundo Amazônia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O benefício implantará o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em 36 municípios do Estado.

Troca de chumbo

O ex-ministro Gustavo Bebianno caiu, mas caiu atirando.

No meio do fogo cruzado com o eu ex-guru, Jair Bolsonaro, disparou a seguinte frase:

— Perdi a confiança no Jair. Tenho vergonha de ter acreditado nele. É uma pessoa louca, um perigo para o Brasil.

Perguntar não ofende

Sobre a frase, o jornalista Gilberto Dimenstein questionou:

— Minha pergunta: será que, se Bebianno continuasse no governo, ele teria vergonha de ter acreditado em Bolsonaro?

